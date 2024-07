ZARDによる17年ぶり『リクエストベストアルバム』楽曲リクエスト投票の中間結果TOP20が発表された。『リクエストベストアルバム』は来年2025年からスタートする“ZARD35周年YEAR”の第一弾企画としてリリースされるもの。リクエスト投票はZARDオフィシャルサイトにて5月27日から9月27日まで。結果発表は11月27日を予定しており、同日『リクエストベストアルバム』のリリース日や詳細が発表されることもアナウンスされている。

■ZARD35周年YEAR第一弾企画『リクエストベストアルバム』



※2025年リリース予定※35曲収録予定▼リクエスト期間2024年5月27日(月)20:00〜2024年9月27日(金)23:59▼結果発表2024年11月27日(水)予定※『リクエストベストアルバム』リリース日、詳細についても同時に発表予定【リクエストベスト投票 中間発表 (2024.7.27)】01位 「心を開いて」(SG「心を開いて」※1996/5/6)02位 「あの微笑みを忘れないで」(AL「HOLD ME」※1992/9/2)03位 「マイ フレンド」(SG「マイ フレンド」※1996/1/8)04位 「揺れる想い」(SG「揺れる想い」※1993/5/19)05位 「Don't you see!」(SG「Don't you see!」※1997/1/6)06位 「負けないで」(SG「負けないで」※1993/1/27)07位 「君に逢いたくなったら…」(SG「君に逢いたくなったら…」※1997/2/26)08位 「息もできない」(SG「息もできない」※1998/3/4)09位 「Oh my love」(AL「OH MY LOVE」※1994/6/4)10位 「遠い日のNostalgia」(AL「HOLD ME」※1992/9/2)11位 「かけがえのないもの」(SG「かけがえのないもの」※2004/6/23)12位 「永遠」(SG「永遠」※1997/8/20)13位 「Forever you」(AL「forever you」※1995/3/10)14位 「DAN DAN 心魅かれてく」(AL「TODAY IS ANOTHER DAY」※1996/7/8)15位 「きっと忘れない」(SG「きっと忘れない」※1993/11/3)16位 「Good-bye My Loneliness」(SG「Good-bye My Loneliness」※1991/2/10)17位 「Today is another day」(AL「TODAY IS ANOTHER DAY」※1996/7/8)18位 「眠れない夜を抱いて」(SG「眠れない夜を抱いて」※1992/8/5)19位 「運命のルーレット廻して」(SG「運命のルーレット廻して」※1998/9/17)20位 「夏を待つセイル (帆)のように」(SG「星のかがやきよ / 夏を待つセイル(帆)のように」※2005/4/20)