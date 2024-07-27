¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤ÇÊªµÄ¡¡¡Ö´Ú¹ñ¡×¤ò¡ÖËÌÄ«Á¯¡×¤È¸Æ¤Ó´Ö°ã¤¤¤¬À¯¼£ÌäÂê²½¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡Ö¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ËÌÌÃÌÍ×ÀÁ¡×
³°¸ò¥ë¡¼¥È¤Ç¤Î¶¯ÎÏ¹³µÄ¤â
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Ë»ÔÆâ¥»¡¼¥ÌÀî±è¤¤¤Ç³«²ñ¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¬Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡ÖËÌÄ«Á¯¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤Ë¡¢À¯¼£ÌäÂê²½¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¸ÞÎØ¥Á¡¼¥à¤ò¼ç´É¤¹¤ëÂç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤¡¢À¯ÉÜ¤ËÊó¹ð¡£À¯ÉÜ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Â¦¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¹³µÄ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶É¡ÖSBS¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Î¾ìÆâÊüÁ÷¤Ç´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¤ò¡ØËÌÄ«Á¯¡Ù¤È¸í¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßÍ×ÀÁ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯¤¤°ä´¸¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤Î¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¼ç´É¤¹¤ëÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤ËÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢Áª¼êÃÄÄ¹Ì¾µÁ¤Î¸ø¼°¹³µÄ½ñ´Ê¤òÁ÷¤ëÍ½Äê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤Ï°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥é¥óÂè2¼¡´±¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇIOC¡Ê¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ËÌÌÃÌ¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¹Â¦¤Ø¶¯ÎÏ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤è¤¦³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¤ËÁêÅö¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë