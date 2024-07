夏にぴったり！みんなが大好きなレモン × チーズのさっぱりスイーツ特集〜2024年夏〜

夏になるとよく見かけるようになるレモンのスイーツ。特に、爽やかなレモンと塩味のあるチーズの組み合わせには、目がないと言う人も多いのではないでしょうか…?今回は、2024年発売の注目のレモン×チーズのスイーツをご紹介します。手土産にもぴったり!「CHEESE WONDER」新感覚の生チーズケーキ「 CHEESE WONDER(チーズワンダー) 」からは、夏の新フレーバー『CHEESE WONDER YELLOW(チーズワンダーイエロー)』(6個入:税込3880円+送料)が登場しています。

ザクザククッキーの上にレモンカード、生チーズスフレ、レモン生チーズムース、レモンカードグラザージュが層になったスイーツ。オリジナルの4種類のクリームチーズがブレンドされていて、それぞれのチーズのコクと塩味が堪りません…!コロンとした形のチーズケーキとビタミンカラーのパッケージは、見た目もかわいく手土産にもぴったり。冷凍で届くので、解凍時間を調整して、自分好みの食感を見つけてみるのも良さそうです。『CHEESE WONDER YELLOW』は、8月末までオンラインやPOP UP STOREで販売予定です。CHEESE WONDERhttps://www.utopiaagriculture.com参照元:株式会社ユートピアアグリカルチャー プレスリリース大阪限定!「パブロ」のレモンチーズタルト焼きたてチーズタルト専門店「PABLO(パブロ)」の看板商品、『PABLOmini』には、レモンのイエローカラーがキラキラ輝く『PABLOmini 瀬戸内レモン』(税込370円)が夏限定で仲間入り。『PABLOmini 瀬戸内レモン』は、チーズ生地を入れて焼き上げた上にレモンジャムがたっぷりトッピングされており、レモン本来の酸味と苦みを感じられるさっぱりしたチーズタルトだそう。夏の暑さを吹き飛ばすのには、ぴったりのスイーツですね!『PABLOmini 瀬戸内レモン』は、7月1日(月)〜8月31日(土)の期間、数量限定で大阪・心斎橋にあるPABLO本店で販売。大阪にお住まいの方、もしくはこの期間に大阪を訪れる予定がある人は、ぜひお見逃しなく。焼きたてチーズタルト専門店PABROhttps://www.pablo3.com/参照元:株式会社ドロキア・オラシイタ プレスリリースご褒美スイーツはこれに決まり?「資生堂パーラー」「資生堂パーラー」からは、『夏のチーズケーキ(レモン)』(3個入:税込1188円/6個入:税込2376円)と『夏の手焼きチーズケーキ(レモン)』(税込3456円)の2種類がラインナップ中。『夏のチーズケーキ(レモン)』は、長年愛されてきたビスキュイ生地で作られた季節のチーズケーキ。デンマーク産クリームチーズと瀬戸内レモンのペースト、ビスキュイ生地にもレモンの果皮をすりおろしたゼストが入り、まろやかな酸味が特徴なんだとか。レモンの風味豊かで濃厚なチーズケーキは、冷やすとより一層おいしく感じられるそうですよ。こちらは、全国の資生堂パーラー店舗、オンラインショップで購入可能です。『夏の手焼きチーズケーキ(レモン)』は、レモンペースト、果汁、ピールを練りこみ、1本1本手作りで焼き上げられた酸味と苦みのハーモニーが味わえるチーズケーキ。がんばった自分へのご褒美スイーツとしてもぴったりです。どちらも数量限定、なくなり次第終了となるのでご注意を。資生堂パーラーhttps://parlour.shiseido.co.jp/参照元:株式会社資生堂パーラー プレスリリースパティシエが手掛けるレモンスイーツ「CRIOLLO」世界的に高い評価を受けるフランス人パティシエ、サントス・アントワーヌ氏が手掛ける洋菓子店「CRIOLLO(クリオロ)」では、毎年恒例の「レモンフェア」が6月1日(土)〜7月31日(水)で開催中です。中でも特に気になるのが、『レアチーズ・シトロン』(税込560円/2〜3名様用:税込1890円)。『レアチーズ・シトロン』は、フランス産クリームチーズをリッチに使った濃厚レアチーズクリームケーキ。ミルキーなレアチーズクリームと甘酸っぱいレモンゼリーとの絶妙なマリアージュは、クセが少なく食べやすいのが魅力なんだとか。ぜひこの機会に、サントスシェフのスイーツを味わってみてはいかがでしょう。CRIOLLOhttps://ecolecriollo.com参照元:エコール・クリオロ株式会社 プレスリリースお手頃価格が嬉しい「モロゾフ」のレモンのレアチーズケーキ神戸の老舗洋菓子ブランド「モロゾフ」からは、「レモンのレアチーズケーキ」(税込378円)が9月1日(日)までの週末限定で、全国の店舗にて販売中。北海道産のクリームチーズとフロマージュブランを合わせた、さっぱりとした味わいのレアチーズ生地に、瀬戸内レモンのピールと果汁で仕立てたゼリーを流した一品。別添のはちみつソースをかけることで、味の変化も楽しめるそう!おやつタイムにちょうどいいサイズ感&お手頃価格なのも嬉しいですよね。モロゾフhttps://www.morozoff.co.jp/参照元:モロゾフ株式会社 プレスリリースチーズケーキみたいなバターサンド 「PRESS BUTTER SAND」バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)からは、「デセール・バターサンド〈チーズタルト〉」(5個入:税込1620円)が販売中。「デセール・バターサンド〈チーズタルト〉」は、“溶けない一粒のケーキ”をコンセプトにした「デセールシリーズ」の期間限定商品。3種類のチーズで深みを出したチーズバタークリームとレモン果汁入りのレモンバターキャラメルを、全粒粉入りのクッキー生地でサンドしています。上品な甘さとさっぱりとした酸味は、本物のチーズタルトのような味わいだそうです。高級感あるパッケージのバターサンドは、ギフトにも喜ばれること間違いなしです。こちらは、9月30日(月)まで常設・催事店舗、公式オンラインショップで購入可能です。(一部取り扱いのない店舗あり)PRESS BUTTER SANDhttps://buttersand.com/参照元:株式会社BAKE プレスリリースレモン × はちみつ × チーズの最強コンビ「DROOLY」“チーズ with ハニー”がコンセプトのスイーツブランド「DROOLY(ドローリー)」では、阪神梅田本店にて「レモンケーキ〔レモン&マスカルポーネwithハニー〕」(4個入:税込1296円)が数量限定で販売中。コクと甘さあるミルキーなマスカルポーネ、蜂蜜、瀬戸内レモンピールの入った生地を、レモンパウダー入りグラサージュでコーテイングしたレモンケーキ。刻んだピスタチオがトッピングされていて、食感のアクセントしても楽しめそうです。甘味、塩味、酸味の異なる味わいは、夏らしさを体感できるレモンケーキとして注目!DROOLYhttps://drooly.jp/参照元:株式会社シュクレイ プレスリリース夏は暑くて食欲が落ちがちですが、レモン × チーズの王道コンビによる爽やかスイーツで、自分を労いながら乗り切りましょう◎