スポニチ

写真拡大

　◇第106回全国高校野球大阪大会準決勝　履正社―大阪桐蔭（2024年7月27日　シティ信金スタ）

　大阪では、履正社―大阪桐蔭の準決勝の先発メンバーが発表された。

　昨夏王者の履正社は、金光大阪との5回戦で6回無失点に抑えたエース右腕・高木大希（3年）が先発投手を務める。

　対する大阪桐蔭は、最速154キロで背番号1を担う平嶋桂知（かいち＝3年）ではなく、最速149キロ右腕で背番号11の中野大虎（だいと＝2年）が先発投手を務める。

　以下は両チームの先発メンバー。

　＜先攻・履正社＞　

　1（右）近沢賢虎（3年）

　2（遊）矢野塁（2年）

　3（中）足立直緒己（3年）

　4（一）石田勝一朗（3年）

　5（捕）嶋田翔英（3年）

　6（三）村田駿（3年）

　7（二）辻琉沙（2年）

　8（左）武田昇悟（3年）

　9（投）高木大希（3年）

　＜後攻・大阪桐蔭＞

　1（中）吉田翔輝（3年）

　2（二）山路朝大（3年）

　3（右）境亮陽（3年）

　4（左）徳丸快晴（3年）

　5（一）内山彰梧（3年）

　6（遊）宮本楽久（3年）

　7（三）岡江伸英（3年）

　8（捕）増田湧太（2年）

　9（投）中野大虎（2年）