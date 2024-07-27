【高校野球】大阪桐蔭VS履正社スタメン発表 大阪桐蔭は平嶋でなく2年・中野、履正社は高木が先発
◇第106回全国高校野球大阪大会準決勝 履正社―大阪桐蔭（2024年7月27日 シティ信金スタ）
大阪では、履正社―大阪桐蔭の準決勝の先発メンバーが発表された。
昨夏王者の履正社は、金光大阪との5回戦で6回無失点に抑えたエース右腕・高木大希（3年）が先発投手を務める。
対する大阪桐蔭は、最速154キロで背番号1を担う平嶋桂知（かいち＝3年）ではなく、最速149キロ右腕で背番号11の中野大虎（だいと＝2年）が先発投手を務める。
以下は両チームの先発メンバー。
＜先攻・履正社＞
1（右）近沢賢虎（3年）
2（遊）矢野塁（2年）
3（中）足立直緒己（3年）
4（一）石田勝一朗（3年）
5（捕）嶋田翔英（3年）
6（三）村田駿（3年）
7（二）辻琉沙（2年）
8（左）武田昇悟（3年）
9（投）高木大希（3年）
＜後攻・大阪桐蔭＞
1（中）吉田翔輝（3年）
2（二）山路朝大（3年）
3（右）境亮陽（3年）
4（左）徳丸快晴（3年）
5（一）内山彰梧（3年）
6（遊）宮本楽久（3年）
7（三）岡江伸英（3年）
8（捕）増田湧太（2年）
9（投）中野大虎（2年）