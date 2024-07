吹っ飛ぶおいしさ！ ブラジル生まれの生ソーセージを使ったホットドッグ店がオープン（東京・祖師ヶ谷大蔵）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はフェスやイベントなどで人気のフードトラックが初めて構えた実店舗。南米の生ソーセージを使ったホットドッグは食べたことがないおいしさと評判です。

〈New Open News〉

TACHIBANAYA STAND(東京・祖師ヶ谷大蔵)

2024年5月15日、祖師ヶ谷大蔵にホットドッグ専門店「TACHIBANAYA STAND(タチバナヤ スタンド)」がオープンしました。有名イベントやフェスで大人気だったフードトラックの実店舗です。

店舗外観。ポップな看板が目印

学生時代に二子玉川のアメリカンダイナーでアルバイトをし、すっかり料理にハマってしまったというオーナー。当初はホットサンドでの営業を考えていましたが、衝撃的においしいソーセージと出会い、ホットドッグでの営業をスタート。試作や改良を重ねたホットドッグで「TACHIBANAYA STAND」としてフードトラックを始めます。

東京や神奈川でフェスやイベントなどに出店したところ「こんなホットドッグは食べたことない!」とたちまち大人気に。チャンスがあれば実店舗を構えたいと、1年間かけて物件を探し、待望の店がオープンとなりました。

店舗内観。シンプルで落ち着ける空間

場所は祖師ヶ谷大蔵にあるウルトラマン商店街。オーナーの地元でもあり、縁のある場所でのスタートです。ガラス張りになった外観は明るく、入りやすい雰囲気があります。

席数はカウンター席6席とこぢんまり。タイルが張られたカウンター、レトロな照明などシンプルながらアメリカンダイナー風テイストの店内は明るく、開放的な雰囲気です。

リングイッサ。太さもしっかりあり、ボリューム満点

メニューは、ソーセージに合わせて選んだバゲットにリングイッサを挟んだホットドッグ。

リングイッサとはブラジル生まれの生ソーセージで、スパイスで味付けした挽き肉を腸詰めにしたもの。肉本来の味を楽しむことができるソーセージです。同店では、神奈川県にあるソーセージ工場から直に仕入れたものを使用。超粗挽きの挽き肉を使い、天然原料にこだわったソーセージは肉々しい食感と、噛めばジュワッとあふれる肉汁がたまりません。

一番プレーンな「スタンダードドッグ」。味付けはケチャップとマスタード

合わせるバゲットは、数えられないほどのベーカリーを食べ歩いて見つけたという、リングイッサにぴったり似合うバゲット。フォカッチャとバゲットの中間ぐらいの食感で、外側がサクッと軽く、内側がふんわり、少しモチッとしています。このパンを鉄板で香ばしく焼き上げて、ジューシーなリングイッサと合わせると、笑みがこぼれるおいしさです。

「スペシャルチミー」1,200円

おすすめは自家製チミチュリソースを使った「スペシャルチミー」。チミチュリソースとは、アルゼンチン発祥のソースでビネガー、オリーブオイル、ハーブ類、唐辛子などを合わせたもの。

同店ではこのソースを手作りし、爽やかな酸味とピリッとしたスパイシーさがリングイッサの旨みを引き立てています。「スペシャルチミー」ではこのソースにプラスして、グリルドオニオン、チーズ、ハラペーニョ、スライスガーリックをトッピング。同店でしか味わえないスペシャルなホットドッグになっています。

常にアップデートを忘れない店。これからどんなおいしいものが登場するか楽しみ

合わせたいドリンクは、オリジナルブレンドのハンドドリップコーヒー。深煎りで少し個性のある味わいのコーヒーは、同店のホットドッグと相性抜群。肉の旨みに負けない味わいになっています。

現在もフードトラックでの出店を行っているため不定期に営業中。一度食べると忘れられないおいしさがあるホットドッグは、ウルトラマン商店街の名物となりそうです。

<店舗情報>◆TACHIBANAYA STAND住所 : 東京都世田谷区祖師谷3-35-13TEL : 03-6277-9899

※価格はすべて税込。

写真:お店から

文:小田中雅子

