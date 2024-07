GOT7 ベンベン、LDH Recordsとディストリビューション契約を締結！8月8日にはニューEPをリリース

LDH Recordsが、GOT7のベンベンと日本国内におけるディストリビューション契約を締結した。タイ出身のベンベンは、2014年に7人組ボーイズグループGOT7としてデビュー。韓国、アメリカ、香港、タイ出身の多国籍メンバーでの構成を武器に、グローバルで活躍しており、2022年に発売したEP「GOT7」が世界100の国と地域のiTunesのアルバムチャートで1位を獲得するなど、世界各国で高い人気を集める。

ベンベン自身もInstagramのフォロワー数が1,791万人を越えるなど絶大な人気を誇り、2021年にはソロデビューを果たし、ソロとしての活動も本格化させた。昨年、ソロとして初の来日公演を開催したベンベンだが、今回のディストリビューション契約により、今後の日本での活動拡大を目指している。そして、8月8日(木)に約1年5ヶ月ぶりとなるEP「BAMESIS」をデジタルリリースすることも発表。最新EPとなる「BAMESIS」は、ベンベンの、ベンベンによる、ベンベンのためのもう一つの世界「BAMESIS [baˈme.sɪs]」をコンセプトに全5曲を収録。LDH Recordsとディストリビューション契約後初のリリースとなる。タイトル曲の「LAST PARADE」は、ベンベンの自信と悲壮な抱負を盛り込んだ楽曲になっており、最後の行進に向かって次第に進む巨大で雄大な姿が、一つのスケールの大きいコラージュ絵画のように描かれる。まるで演説をするようなカリスマ性のあるベンベンの低いボーカルと、巨大な行列を導くような躍動的で強烈なラップが互いに交差し、行進のフィナーレを飾る構成に。サブタイトル曲の「Thank You Come Again」は、強烈なサイレンの音で始まるヒップホップベースの曲で、どっしりとしたトラップビートの上に中毒性のあるリフレーンと軽いフローのラッピングが印象的な楽曲に仕上がった。昨年はベンベン初となるワールドツアーを開催、11月には5年ぶりの来日公演を行った。今回のカムバックにも期待が高まっており、3rd EP「BAMESIS」は8月8日(木)より各種音源サイトにて配信開始となる。

■リリース情報

3rd EP「BAMESIS」

2024年8月8日(木)リリース



<収録曲>

01.LAST PARADE

02.Mi Último Deseo

03.Ball Like That

04.Must Be Nice

05.Thank You Come Again



