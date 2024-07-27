¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡ÖËÜÅÄ¡¢¹áÀî¡¢À¶Éð¡×¡¡¸ÞÎØÄ¾Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÂç¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à
³¤³°ÁÈ¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝÍµÌé¤Ï1½µ´ÖÁ°¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤º
¡¡4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçÉñÂæ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤«¤é8Ç¯Á°¤Î2016Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿FWµ×ÊÝÍµÌé¤ò°ìÅÙ¤Ï¾·½¸¤¹¤ë¤â¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î»ö¾ð¤ÇËÜÂç²ñ¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¼êÁÒ¿¹À¿´ÆÆÄ¡Ê¸½¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼êÁª¹Í¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡MF±óÆ£¹Ò¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤é¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ï¡¢º£¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆAÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÈºÇ¼å¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U-23¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤à»Ñ¤Ïº£¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¤È¡¢¥¹¥¤¥¹1Éô¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¡£¡È³¤³°ÁÈ¡É¤Ï¤³¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³¤³°ÁÈ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸ò¾Ä¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤äMFÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¾·½¸¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ»þ¤âÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¤È¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÈÇ°Æþ¤ê¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¼êÁÒ¿¹´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤¦¡£
¡ÖÆîÌî¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¡Ë·èÄê¤·¤¿¤é¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤¹¤È¤«¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÆîÌî¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¤Î¸ò¾Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¥À¥á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸·¤·¤¤À¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Êµ×ÊÝ¡ËÍµÌé¤Ï¡ÊËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ë¸Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä¾Á°¤ÇÆÍÁ³¡ØÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤À¤è¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½©ÍÕ¡ÊÃé¹¨¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤«¡Êº´Æ£¡ËÍÎÊ¿¡ÊGK¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤«ÁáÀî¡ÊÄ¾¼ù¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¡¡µ×ÊÝÉÔ»²²Ã¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Î»öÁ°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£½éÀï¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¡¢¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ëµ×ÊÝ¤ÎÇÉ¸¯¤òµñÈÝ¤¹¤ëÈ¯É½¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¤«¤é¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿²¼ª¤Ë¿å¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢Åö»þ¤ÎÁúÅÄÀµ¹À¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥¹¥¤¥¹¤ØÈô¤ó¤À¡£
¡ÖÁúÅÄ¤µ¤ó¤âÅÅÏÃ¤¸¤ãÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍµÌé¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤Î¾ì¤ÇÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£ÍµÌé¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤Í¡×
¡¡°ìÅÙ¤ÏºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£JFA¤ÏÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¡¢µ×ÊÝ¤Î¾·½¸¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ê18¿Í¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÎëÌÚ¡ËÉðÂ¢¤â¥Á¡¼¥à¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¤ìÂØ¤¨¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»ÑÀª¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¡¢¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢Âç²ñÃæ¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÁÝ½ü¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚÉðÂ¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿GK¿ùËÜÂçÃÏ¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡¢MFÌîÄÅÅÄ³Ù¿Í¤ÏÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Ø¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼êÁÒ¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤¬¾·½¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖËÜÅö¤Ï4-3-3¤Î²ÄÊÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶½Ûñ¡¢µ×ÊÝ¡¢ÆîÌî¤Î3¥È¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÃæÈ×¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÅçÎ½ÂÀ¡¢¸¶ÀîÎÏ¡¢ÌðÅç¿µÌé¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£ÌðÅç¤¬±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¼Â¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍµÌé¤¬¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¥È¥Ã¥×¤Î±¦¤«¤é2¥È¥Ã¥×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÉð´ï¤ò1¤Ä¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡µ×ÊÝ¤Î¾·½¸¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢JFA¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2017Ç¯10·î¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î»Ø´ø´±¤¬¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þAÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼êÁÒ¿¹´ÆÆÄ¤Ï2018Ç¯3·î¡¢¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Î×¤ó¤Ç¤¤¤¿²¤½£±óÀ¬¤Î»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ×ÊÝ¡Ê·ú±Ñ¡Ë¡¢Æ²°Â¡ÊÎ§¡Ë¤È¤Ï·ÀÌó¤ò´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤Þ¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸ÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½õ¸À¤·¤¿¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÅö½é¤Ï¡ÖËÜÅÄ¡Ê·½Í¤¡Ë¡¢¹áÀî¡Ê¿¿»Ê¡Ë¡¢À¶Éð¡Ê¹°»Ì¡Ë¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢AÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ò¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²¤½£ÁÈ¤Î¾·½¸¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÎÁª½Ð¤Ë¥×¥é¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¸åÇ¤¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤êÌµÇ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£±óÆ£¤äÆîÌî¤Î¤è¤¦¤Ëº£¤Ç¤â²¤½£¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¥Ð¥Í¤Ë¼«¤é¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥ª¸ÞÎØÀ¤Âå¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë