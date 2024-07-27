¡ØEndless SHOCK¡ÙÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤Î²ñ¸«&¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ýー¥Èーー¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë³¬ÃÊÍî¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡ÄÉñÂæ¤Î¿è¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤ÎÂçºå¸ø±é¤¬Ëë³«¤±
¡ÖSHOW MUST GO ON¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Î¥³¥¦¥¤¥Á¤È¤½¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬±¿Ì¿¤ò¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¡£½é±é¤Ï2000Ç¯11·î¡¢¡ØSHOCK¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬Åö»þ21ºÐ¤ÇÄë¹ñ·à¾ì»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÆ±·à¾ì½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¡ØEndless SHOCK¡Ù¤È²þÂê¡¢Æ²ËÜ¤ÏµÓËÜ¡¦±é½ÐÌÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¡¢º£¤Ç¤Ïºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤Î4Ìò¤òÃ´Åö¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤ÇÂè45²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
½é±é°ÊÍè¡¢¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤ÏËèÇ¯¾å±é¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢2024Ç¯7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸½ºß¤Ç¤ÏÁí¾å±é²ó¿ô2042²ó¤È¡¢¿¹¸÷»Ò¼ç±é¤Î¡ØÊüÏ²µ¡Ù¡Ê2017²ó¡Ë¤ä¾¾ËÜÇòóÀ¼ç±é¤Î¡Ø¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡Ù¡Ê1324²ó¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¤Þ¤µ¤Ë±é·à³¦¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ²ËÜ¼ç±é¤Î¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï½ªËë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØSHOCK¡Ù¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤ÏÅìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ç4·î¤ËËë¤ò³«¤±¡¢5·î¤ËÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ë¤ÆºÇ¸å¤ÎÂçºå¸ø±é¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Çß·Ý¤Ç¤Î½é±é¤Ï2013Ç¯9·î¡¢¾å±é1000²óµÇ°¸ø±é¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿½é¤ÎÂçºå¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤òÌ³¤á¤¿Ãæ»³Í¥ÇÏ¤¬ºÆ¤ÓÆ±Ìò¤ò¶Ð¤á¤ë¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÃç´Ö¤Ë¤ÏÎÓæÆÂÀ¡¢¼¼Î¶ÂÀ¡¢¹âÅÄæÆ¡¢¸¶²Å¹§¡¢¾¾ÈøÎ¶¡¢ÈøºêÎ¶À±¡¢åººé°¦Î¤¡¢ÅçÅÄ²ÎÊæ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢Äë¹ñ·à¾ì¸ø±é¤äÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¸ø±é¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Æ²ËÜ¸÷°ì
Âçºå¸ø±é½éÆü¤ÎÁ°Æü¡¢7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥ªー¥Ðー¥Á¥åー¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ï¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¢¤ë·à¾ì¤Î¥·¥çー¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Ëë¤¬³«¤¯¤È¡¢ÉñÂæ¤Ë¥³¥¦¥¤¥Á¡ÊÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡ª ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥æ¥¦¥Þ¡ÊÃæ»³Í¥ÇÏ¡Ë¤Ï¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¡ÊÎÓæÆÂÀ¡Ë¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤À¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¿¥Ä¥ë¡Ê¾¾ÈøÎ¶¡Ë¤¬²ÚÎï¤ËÉñÂæ¤òÉñ¤¤¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤ÎÈ±¿§¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¥ê¥å¥¦¥¿¡Ê¼¼Î¶ÂÀ¡Ë¡¢ÂÎ¤Î±üÄì¤«¤éÀÄ¤¤±ê¤òÀÅ¤«¤ËÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥«¥À¡Ê¹âÅÄæÆ¡Ë¡¢Á´¿È¤«¤é¥Ñ¥ïー¤òÊü¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥é¡Ê¸¶²Å¹§¡Ë¡¢¤½¤Î½é¡¹¤·¤µ¤¬¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥¦¥»¥¤¡ÊÈøºêÎ¶À±¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È²ÄÎù¤Ê°¦¤ª¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥ê¥«¡Êåººé°¦Î¤¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ë¥·¥çー¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬Êé¤¦·à¾ì¤Î¥ªー¥Êー¡ÊÅçÅÄ²ÎÊæ¡Ë¤¬¡¢¥¥ê¤Ã¤È¾ì¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÆü¡¹ÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÆüÌë¡¢Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ»³Í¥ÇÏ
åººé°¦Î¤
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤é¤ËÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡£¤À¤¬¡¢Íá¤Ó¤ë¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢Íî¤È¤¹±Æ¤â¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤íÂíà¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÅçÅÄ²ÎÊæ
Âè°ìËë¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ê¤ÉÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³½Ð¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ä³°¹ñ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤â¥·¥çー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥¹¥È¥êー¥È·Ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢ÌÜ¤¯¤ë¤á¤¯¥¹¥Æー¥¸¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡ª Âè°ìËë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ïµ´µ¤Ç÷¤ë»¦¿Ø¤ä¡ØSHOCK¡ÙÌ¾Êª¤Î¡Ö³¬ÃÊÍî¤Á¡×¤â¤¢¤êÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯µÙ·Æ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÂèÆóËë¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ·à¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È·à¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤â¸«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥·¥çー¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆóËë¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¦¥¤¥Á¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà¤é¤ÎÀª¤¤¤ÏÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¥¦¥¤¥Á¤È¥æ¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ëÏÂÂÀ¸Ý¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ÎÃæ¤ÇÆó¿Í¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿Ï¢ÂÇ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤ä¤ê½ª¤¨¤ë¤È¥æ¥¦¥Þ¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¥³¥¦¥¤¥Á¡£Æó¿Í¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¤·¤Æ¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¦¥¤¥Á¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¶õÃæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¥æ¥¦¥Þ¤é¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ÇÂÀ¸Ý¤òÈäÏª¡£Á´°÷¤Î°ì»åÍð¤ì¤ÌÙû¤µ¤Ð¤¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤¿¡£
¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¤¬³§¡¢Ì´¤ä´õË¾¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ëÆ£¤ä¼»ÅÊ¡¢¾Ç¤ê¤Ê¤É¤ËÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¡¢µÕ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤è¤¦¤¬Ëë¤ÏÂÔ¤¿¤º¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¸÷¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖSHOW MUST GO ON¡×¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ïââ»ý¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¼öëÇ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÅÇÏª¤µ¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌò¤òÃ¦¤¤¤ÀÁÇ´é¤ÎÈà¤é¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£2024Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤Æ½ªËë¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂæ»ì¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÄË¤¤¤Û¤É¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢Æ²ËÜ¤¬24Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ²ËÜ¡¢Ãæ»³¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Âçºå¸ø±é¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·îÆü¤Ë¡Ö¤ª～¡¢¤Þ¤¸¤«¡Ä¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ²ËÜ¡£Åö»þ¤âÆ²ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤òÌ³¤á¤¿Ãæ»³¤Ï¡ÖËÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤â¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤Îµ²±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î5Ç¯¤ÇÍ¥ÇÏ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡£
ÄÌ¤··Î¸Å¤Ç¤â¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»¦¿Ø¤Î¥·ー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ²ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤È¤·¤Æ¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Ãæ»³¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÍ¥ÇÏ¤¯¤ó¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ë¤É¤¦´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²Î¤Î°ÂÄê´¶¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤â¡Ö¤è¤·¡ª ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊºÂÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ëÃæ»³¡£¡Ö·Î¸Å¤Î½øÈ×¤ÇÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¾å¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ²ËÜ¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ»³¤Ï3¥«·îÁ°¤«¤éÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²þ¤á¤ÆÇß·Ý¤Ç¤Î¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²¶¤è¤ê¡ØSHOCK¡Ù¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ²¶¡¢µÒÀÊ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·Ú¤¯¤«¤ï¤¹Æ²ËÜ¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÇß·Ý¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤Ä2024Ç¯¤Ç¥é¥¹¥È¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·à¾ìÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿§¤ä¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤³¤Î´¶³Ð¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤¼¤Ò¡¢Çß·Ý¤Ç¤Î¡ØSHOCK¡Ù¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Çß·Ý¤ÏÅ·°æ¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÎÀû²ó¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
2000Ç¯11·î¤Î½é±é¤«¤é24Ç¯´Ö¡¢Æ²ËÜ¤ÏºÂÄ¹¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ö¡ØSHOCK¡Ù¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2024Ç¯¡¢¡ØSHOCK¡Ù¤ÏÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÌÀÆü¤Î½éÆü¤ÎËë³«¤±¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²ËÜ¡¢½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¿®Íê´¶¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡¢Èà¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡ØEndless SHOCK¡ÙÂçºå¸ø±é¤Ï8·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¾å±éÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áIwamoto.K¡¡»£±Æ¡á²Ï¾åÎÉ