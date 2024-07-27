27日、新潟競馬場3Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・14頭)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った戸崎圭太騎手騎乗の2番人気エコロアゼル(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、好位から脚を伸ばした6番人気ブルドッグワイルド(牡2、栗東・西園正都厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分12秒7(良)。

さらに3/4馬身差の3着に3番人気デーモンスレイヤー(牡2、栗東・庄野靖志厩舎)が入った。なお、1番人気リッスンクロース(牝2、美浦・林徹厩舎)は7着に終わった。

勝ったエコロアゼルは、父Shancelot、母Cicada's Song、その父Twirling Candyという血統の米国産馬。Shancelot産駒のJRA初出走初勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆エコロアゼル(牡2)

騎手:戸崎圭太

厩舎:栗東・森秀行

父:Shancelot

母:Cicada's Song

母の父:Twirling Candy

馬主:原村正紀

生産者:Crawford Farms

【全着順】

1着 エコロアゼル 2人気

2着 ブルドッグワイルド 6人気

3着 デーモンスレイヤー 3人気

4着 マローソ 7人気

5着 オデット 9人気

6着 カフェロワイヤル 5人気

7着 リッスンクロース 1人気

8着 アートレスマインド 4人気

9着 コットンフラワー 13人気

10着 タイガーグレート 8人気

11着 エイトビートレター 12人気

12着 カンタベリーノブシ 14人気

13着 リケアコンパンナ 11人気

14着 リップブリス 10人気