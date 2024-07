英国の音楽アワード、マーキュリー・プライズの2024年度の候補作品が発表された。1992年に設立されたマーキュリー・プライズは、ジャンルを問わず、英国/アイルランドのアーティストにより制作されたアルバムを対象とし、最優秀作品1枚が選出される。無名のアーティストが受賞することも少なくない。2024年は以下の12作品がノミネートされている。Barry Can’t Swim『When Will We Land?』BERWYN『WHO AM I』ベス・ギボンズ『Lives Outgrown』キャット・バーンズ『early twenties』コリーヌ・ベイリー・レイ『Black Rainbow』チャーリー・XCX『brat』CMAT『Crazymad, For Me』corto,alto『Bad With Names』English Teacher『This Could Be Texas』Ghetts『On Purpose, With Purpose』ニア・アーカイヴス『Silence Is Loud』ザ・ラスト・ディナー・パーティー『Prelude To Ecstasy』

受賞作品は、ミュージシャン、音楽ジャーナリスト、DJ/プレゼンター、プロデューサーらから成る審査委員会により選出される。授賞式は9月(日時は今後発表)に開催予定で、英国の公共放送局BBCから放送される。過去10年では、ヤング・ファーザーズの『Dead』(2014年度)、Benjamin Clementineの『At Least For Now』(2015年度)、スケプタの『Konnichiwa』(2016年度)、サンファの『Process』(2017年度)、ウルフ・アリスの『Visions Of A Life』(2018年度)、デイヴの『Psychodrama』(2019年度)、マイケル・キワヌーカの『Kiwanuka』(2020年度)、アーロ・パークスの『Collapsed In Sunbeams』(2021年度)、リトル・シムズの『Sometimes I Might Be Introvert』(2022年度)、エズラ・コレクティヴの『Where I’m Meant To Be』(2023年度)が受賞してきた。Ako Suzuki