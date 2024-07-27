英国の音楽賞＜マーキュリー・プライズ2024＞の候補作品発表
英国の音楽アワード、マーキュリー・プライズの2024年度の候補作品が発表された。
1992年に設立されたマーキュリー・プライズは、ジャンルを問わず、英国／アイルランドのアーティストにより制作されたアルバムを対象とし、最優秀作品1枚が選出される。無名のアーティストが受賞することも少なくない。
2024年は以下の12作品がノミネートされている。
Barry Can’t Swim『When Will We Land？』
BERWYN『WHO AM I』
ベス・ギボンズ『Lives Outgrown』
キャット・バーンズ『early twenties』
コリーヌ・ベイリー・レイ『Black Rainbow』
チャーリー・XCX『brat』
CMAT『Crazymad, For Me』
corto,alto『Bad With Names』
English Teacher『This Could Be Texas』
Ghetts『On Purpose, With Purpose』
ニア・アーカイヴス『Silence Is Loud』
ザ・ラスト・ディナー・パーティー『Prelude To Ecstasy』
授賞式は9月（日時は今後発表）に開催予定で、英国の公共放送局BBCから放送される。
過去10年では、ヤング・ファーザーズの『Dead』（2014年度）、Benjamin Clementineの『At Least For Now』（2015年度）、スケプタの『Konnichiwa』（2016年度）、サンファの『Process』（2017年度）、ウルフ・アリスの『Visions Of A Life』（2018年度）、デイヴの『Psychodrama』（2019年度）、マイケル・キワヌーカの『Kiwanuka』（2020年度）、アーロ・パークスの『Collapsed In Sunbeams』（2021年度）、リトル・シムズの『Sometimes I Might Be Introvert』（2022年度）、エズラ・コレクティヴの『Where I’m Meant To Be』（2023年度）が受賞してきた。
Ako Suzuki
Introducing the artists on the Shortlist for the 2024 Mercury Prize! ⚡️????@BarryCantSwim @berwynberwyn_ @realbethgibbons @catburns @CorinneBRae @charli_xcx @cmatbaby @cortoalto @Englishteac_her @THEREALGHETTS @archives_nia @lastdinnerparty #MercuryPrize pic.twitter.com/fxwsViIm7C- Mercury Prize (@MercuryPrize) July 25, 2024