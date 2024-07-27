27日、新潟競馬場2Rで行われた新馬戦(2歳・芝1400m・15頭)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った松若風馬騎手騎乗の3番人気ジャスパーディビネ(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、好位追走から食い下がった1番人気カロローザ(牝2、栗東・松永幹夫厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分21秒9(良)。

さらに1.1/4馬身差の3着に9番人気キョウエイボニータ(牝2、美浦・伊藤伸一厩舎)が入った。なお、2番人気カルミアクラウン(牝2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は4着に終わった。

勝ったジャスパーディビネは、父Frosted、母Rocket Reload、その父Reloadという血統の米国産馬。

【勝ち馬プロフィール】

◆ジャスパーディビネ(牡2)

騎手:松若風馬

厩舎:栗東・森秀行

父:Frosted

母:Rocket Reload

母の父:Reload

馬主:加藤和夫

生産者:Denny Andrews

【全着順】

1着 ジャスパーディビネ 3人気

2着 カロローザ 1人気

3着 キョウエイボニータ 9人気

4着 カルミアクラウン 2人気

5着 エニグマティーク 4人気

6着 オオイリブクロ 10人気

7着 デンリッレハウエル 11人気

8着 テイエムバゴオウ 13人気

9着 ワンウェイトゥヘル 6人気

10着 エンペラーズソード 8人気

11着 ナムラクレープ 12人気

12着 イリフィ 7人気

13着 ベストヒューマ 14人気

14着 バレドラパン 5人気

15着 サマーブライド 15人気