レースが行われた新潟競馬場(c)netkeiba

写真拡大

　27日、新潟競馬場2Rで行われた新馬戦(2歳・芝1400m・15頭)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った松若風馬騎手騎乗の3番人気ジャスパーディビネ(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、好位追走から食い下がった1番人気カロローザ(牝2、栗東・松永幹夫厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分21秒9(良)。

　さらに1.1/4馬身差の3着に9番人気キョウエイボニータ(牝2、美浦・伊藤伸一厩舎)が入った。なお、2番人気カルミアクラウン(牝2、栗東・吉岡辰弥厩舎)は4着に終わった。

　勝ったジャスパーディビネは、父Frosted、母Rocket Reload、その父Reloadという血統の米国産馬。

【勝ち馬プロフィール】
◆ジャスパーディビネ(牡2)
騎手:松若風馬
厩舎:栗東・森秀行
父:Frosted
母:Rocket Reload
母の父:Reload
馬主:加藤和夫
生産者:Denny Andrews

【全着順】
1着　ジャスパーディビネ　3人気
2着　カロローザ　1人気
3着　キョウエイボニータ　9人気
4着　カルミアクラウン　2人気
5着　エニグマティーク　4人気
6着　オオイリブクロ　10人気
7着　デンリッレハウエル　11人気
8着　テイエムバゴオウ　13人気
9着　ワンウェイトゥヘル　6人気
10着　エンペラーズソード　8人気
11着　ナムラクレープ　12人気
12着　イリフィ　7人気
13着　ベストヒューマ　14人気
14着　バレドラパン　5人気
15着　サマーブライド　15人気