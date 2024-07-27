¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤Î¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤âµ¿Ç°¤¬¡Ä¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÃË»Ò¤â»ÈÍÑ¡¢´·ÎãÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å
¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿¦Ì³Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¡¼¥à¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¡ØCBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â´·ÎãÅª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ê¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(CSA)¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(CEO)¤òÌ³¤á¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢22Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÈó¸øÇ§¤ÎÊ¬ÀÏ´±¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£»á¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥Þ¥ó¥À¡¼»á¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤âÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿¦Ì³Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÆÍÈ¯Åª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥ë¡¼CEO¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤â¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò»î¤ß¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¥å´ÆÆÄ¤â»ö¸å¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Î»ÈÍÑ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ö·ïÈ¯À¸¸å¡¢»ä¤Ï´ÆÆÄ¤È¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¤ò´·¹Ô¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²áµî²¿Ç¯¤Ë¤âÁÌ¤ê¡Ö°ïÏÃÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤¬Å°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆÃÄê¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¤«¤Ä¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿ÁÈ¿¥Åª¤ÊÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÁ´¤¯ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÈóÎÑÍýÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤Ëº¬¶¯¤¯¤¢¤ë´·ÎãÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î·ï¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤âÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î·ï¤âµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£·è¾¡¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤È¤ÎPKÀï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤ËÏË¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼CEO¤¬¼é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ìÉô¤Ë¤è¤ëÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¹Ô°Ù¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï²¿¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ä¤Ï23Ç¯´ÖÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ä¸Ä¿Í¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤«¤é½÷»Ò¡¢2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤ÏÃË»Ò¤Î¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥É¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤âº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤·¡¢CSA¤ÎÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ò»Ø´ø¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥ó¡¦¥Í¥Ó¥ë´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¡ØCBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â´·ÎãÅª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ê¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(CSA)¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(CEO)¤òÌ³¤á¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤âÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿¦Ì³Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÆÍÈ¯Åª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥ë¡¼CEO¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤â¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò»î¤ß¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¥å´ÆÆÄ¤â»ö¸å¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Î»ÈÍÑ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ö·ïÈ¯À¸¸å¡¢»ä¤Ï´ÆÆÄ¤È¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¤ò´·¹Ô¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²áµî²¿Ç¯¤Ë¤âÁÌ¤ê¡Ö°ïÏÃÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤¬Å°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆÃÄê¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¤«¤Ä¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿ÁÈ¿¥Åª¤ÊÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÁ´¤¯ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÈóÎÑÍýÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤Ëº¬¶¯¤¯¤¢¤ë´·ÎãÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î·ï¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤âÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î·ï¤âµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£·è¾¡¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤È¤ÎPKÀï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤ËÏË¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼CEO¤¬¼é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ìÉô¤Ë¤è¤ëÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¹Ô°Ù¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï²¿¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ä¤Ï23Ç¯´ÖÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ä¸Ä¿Í¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤«¤é½÷»Ò¡¢2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤ÏÃË»Ò¤Î¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥É¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤âº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤·¡¢CSA¤ÎÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ò»Ø´ø¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥ó¡¦¥Í¥Ó¥ë´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£