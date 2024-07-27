»³¸ý¾Í¹Ô¡ßÖÃÅ¯¹À¡ßÊ¡»ÎÀ¿¼£¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡¢3·»Äï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¤Ô¤Ã¤Ñ¤é¤ó!!¡Ù¸ø³«·èÄê
¡¡¿Íµ¤Ç¤¶¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆüËÜÅý°ì¡Ù¤Î»³¸ý¾Í¹Ô¡¢¿Í¼ïÅªÊÐ¸«¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÂ²¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í¾ð·à¡ØËÌÉ÷¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÖÃÅ¯¹À¡¢ºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤¢¤ëÍÑÌ³°÷¡Ù¤Ç»¦¤·²°¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Ê¡»ÎÀ¿¼£¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¤Ô¤Ã¤Ñ¤é¤ó!!¡Ù¤¬11·î1Æü¤è¤êÅìµþ¤Î¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´
¡¡´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Ô¤Ã¡×¤Ï¡Ú·ì¤È±«¡Û¡¢¡Ö¤Ñ¤é¤ó¡×¤Ï¡ÚÉ÷¡Û¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤Ô¤Ã¤Ñ¤é¤ó!!¡Ù¡Ú·ì¤È±«¤ÈÉ÷¡Û¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯É´µ´¤ÎÎò»Ë¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë3·»Äï¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂåÌ¾»ì¡£¼ç±é¤Î3¿Í¤Ï¡¢25Ç¯Á°¤ÎÉã¤Î°Å»¦»ö·ï°ÊÍè¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ç¤â¸Ç¤¤å«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë3·»Äï¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡25Ç¯Á°¡¢Á´¹ñ¤ÇÌ¾Á°¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤Æ¤¤¤¿É´µ´¡Ê¤Ê¤®¤ê¡Ë»°·»Äï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤ÎÉã¡¦É´µ´¹ä¡Ê¶â¼éÄÁ¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉ´µ´ÁÈ¤Ï³§Ãç´Ö¤ä¡£¥ä¥¯¥¶¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÆ»¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢É´µ´ÁÈ¤ò·Ñ¤°¼¡ÃË¡¦É´µ´Í×¡ÊÖÃ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÉ´µ´ÁÈ¤ÎÀ¯¼£²È¡¦Ê¡ÂôÀµ»Ö¡Ê»°±º¹À°ì¡Ë¤ÏÁªµó¤ò¹µ¤¨¡¢½ÇÉã¤ÎÃ°±©µ£¡Ê±ÊÁÒÂçÊå¡Ë¤¬·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ËãÌô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈ¯Ã¼¤Ë½±·â»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡Âçºå¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»°ÃË¡¦É´µ´Ì«¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò½õ¤±¤¿Ä¹ÃË¡¦É´µ´½Ô¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ï¡¢ËÜ²È¤È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡ÃË¡¦Í×¤ò½õ¤±¤Ë¡¢Ì«¤È¶¦¤ËÍ×¤Î¸µ¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢Ææ¤ÎÏ·¿ÍÌò¤ÇÅÏÊÕÅ¯¡¢¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ÎÃËÌò¤ÇÄÅÅÄ´²¼£¡£Ææ¤ÎÏ·¿Í¤ÎÂ¦¶áÌò¤ÇÊÂ¼ù»ËÏ¯¡¢·º»ö¡¦Æ²ÅçÉðÉ×Ìò¤Ç¾æ¡¢½ÇÉã¡¦Ã°±©µ£¤Î¼ãÆ¬¡¦ÌÜ¹õ·°Ìò¤ÇìäÇî¡¢¼¡ÃË¡¦Í×¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢¤ÎÊì¡¦°½Ìò¤ÇÀ¾¸¶°¡´õ¡¢Æ²Åç¤ÎÉô²¼¤Î·º»ö¡¦¼ã°æ¸²ðÌò¤ÇÌÚ¥ÎËÜÎæ¹À¡¢25Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¦µþ¶Ë¿òÌò¤ÇÀ¾ÅÄÀ»»ÖÏº¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¤ë½ÇÉã¤ÎÃ°±©µ£Ìò¤Ç±ÊÁÒÂçÊå¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦É´µ´Í×Ìò¡§ÖÃÅ¯¹À¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤È¤Ï¡©¿ÍÀ¸¤Î¸·¤·¤µ¤È¤Ï¡©¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤Ï¡©À¸¤¤ë´î¤Ó¤È¤Ï¡©¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢À¸¤ÍÍ¡¢ºß¤êÊý¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹³¤¨¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢»³¸ý¾Í¹Ô¤µ¤ó¤ÈÊ¡»ÎÀ¿¼£¤µ¤ó¤È£³·»Äï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´ÖÇÄ°®Ç½ÎÏ¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£ºÙÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¼Çµï¿À·Ð¤Ï¤â¤Ï¤ä¤É¤³¤Î¿À¤ÎÎÎ°è¤«¸¡Æ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤°Ì¤Ç¤¹¡£»³¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ´µ´½Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¡»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ©Í¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Âçºå¤ÇÌ¾¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÉ´µ´Ì«¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È»×¤¤¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î±éµ»¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Æ´¤ì¤Ç¡¢Åö¤Æ½ñ¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»°±º¹À°ì¤µ¤ó¡¢¡ÖÌò¼Ô¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¾ï¤Ë¡ÖÉ½¸½¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤òÄÉµá¤·¡¢´¶Æ°¤È¿¨È¯¤òÍ¿¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÅÏÊÕÅ¯¤µ¤ó¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¼ç±é¡¢ÏÆÌò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º±Ç²è¤Ë¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î²Ú¤òÅº¤¨¤ëÄÅÅÄ´²¼£¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶â¼éÄÁ¤µ¤ó¤é¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Ô¤Ã¡×¤Ï¡Ú·ì¤È±«¡Û¡¢¡Ö¤Ñ¤é¤ó¡×¤Ï¡ÚÉ÷¡Û¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤Ô¤Ã¤Ñ¤é¤ó!!¡Ù¡Ú·ì¤È±«¤ÈÉ÷¡Û¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯É´µ´¤ÎÎò»Ë¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë3·»Äï¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂåÌ¾»ì¡£¼ç±é¤Î3¿Í¤Ï¡¢25Ç¯Á°¤ÎÉã¤Î°Å»¦»ö·ï°ÊÍè¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ç¤â¸Ç¤¤å«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë3·»Äï¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡25Ç¯Á°¡¢Á´¹ñ¤ÇÌ¾Á°¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤Æ¤¤¤¿É´µ´¡Ê¤Ê¤®¤ê¡Ë»°·»Äï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤ÎÉã¡¦É´µ´¹ä¡Ê¶â¼éÄÁ¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉ´µ´ÁÈ¤Ï³§Ãç´Ö¤ä¡£¥ä¥¯¥¶¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÆ»¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢É´µ´ÁÈ¤ò·Ñ¤°¼¡ÃË¡¦É´µ´Í×¡ÊÖÃ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÉ´µ´ÁÈ¤ÎÀ¯¼£²È¡¦Ê¡ÂôÀµ»Ö¡Ê»°±º¹À°ì¡Ë¤ÏÁªµó¤ò¹µ¤¨¡¢½ÇÉã¤ÎÃ°±©µ£¡Ê±ÊÁÒÂçÊå¡Ë¤¬·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ËãÌô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈ¯Ã¼¤Ë½±·â»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡Âçºå¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»°ÃË¡¦É´µ´Ì«¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò½õ¤±¤¿Ä¹ÃË¡¦É´µ´½Ô¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ï¡¢ËÜ²È¤È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡ÃË¡¦Í×¤ò½õ¤±¤Ë¡¢Ì«¤È¶¦¤ËÍ×¤Î¸µ¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢Ææ¤ÎÏ·¿ÍÌò¤ÇÅÏÊÕÅ¯¡¢¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ÎÃËÌò¤ÇÄÅÅÄ´²¼£¡£Ææ¤ÎÏ·¿Í¤ÎÂ¦¶áÌò¤ÇÊÂ¼ù»ËÏ¯¡¢·º»ö¡¦Æ²ÅçÉðÉ×Ìò¤Ç¾æ¡¢½ÇÉã¡¦Ã°±©µ£¤Î¼ãÆ¬¡¦ÌÜ¹õ·°Ìò¤ÇìäÇî¡¢¼¡ÃË¡¦Í×¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢¤ÎÊì¡¦°½Ìò¤ÇÀ¾¸¶°¡´õ¡¢Æ²Åç¤ÎÉô²¼¤Î·º»ö¡¦¼ã°æ¸²ðÌò¤ÇÌÚ¥ÎËÜÎæ¹À¡¢25Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¦µþ¶Ë¿òÌò¤ÇÀ¾ÅÄÀ»»ÖÏº¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¤ë½ÇÉã¤ÎÃ°±©µ£Ìò¤Ç±ÊÁÒÂçÊå¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦É´µ´Í×Ìò¡§ÖÃÅ¯¹À¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤È¤Ï¡©¿ÍÀ¸¤Î¸·¤·¤µ¤È¤Ï¡©¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤Ï¡©À¸¤¤ë´î¤Ó¤È¤Ï¡©¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢À¸¤ÍÍ¡¢ºß¤êÊý¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹³¤¨¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢»³¸ý¾Í¹Ô¤µ¤ó¤ÈÊ¡»ÎÀ¿¼£¤µ¤ó¤È£³·»Äï¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´ÖÇÄ°®Ç½ÎÏ¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£ºÙÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¼Çµï¿À·Ð¤Ï¤â¤Ï¤ä¤É¤³¤Î¿À¤ÎÎÎ°è¤«¸¡Æ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤°Ì¤Ç¤¹¡£»³¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ´µ´½Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¡»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ©Í¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Âçºå¤ÇÌ¾¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÉ´µ´Ì«¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È»×¤¤¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î±éµ»¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Æ´¤ì¤Ç¡¢Åö¤Æ½ñ¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»°±º¹À°ì¤µ¤ó¡¢¡ÖÌò¼Ô¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¾ï¤Ë¡ÖÉ½¸½¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤òÄÉµá¤·¡¢´¶Æ°¤È¿¨È¯¤òÍ¿¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÅÏÊÕÅ¯¤µ¤ó¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¼ç±é¡¢ÏÆÌò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º±Ç²è¤Ë¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î²Ú¤òÅº¤¨¤ëÄÅÅÄ´²¼£¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶â¼éÄÁ¤µ¤ó¤é¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£