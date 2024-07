東京・品川駅にほど近い御殿山に位置し、都心のここちよい緑につつまれる「東京マリオットホテル」

ホテル1階レストラン「Lounge & Dining G」では自然光が降り注ぐ開放感あふれる空間で、素材を活かしたグリル料理が楽しめます。

今回は、そんな「Lounge & Dining G」で提供されている「G’s COMBO DINNER COURSE」を紹介します。

東京マリオットホテル「G’s COMBO DINNER COURSE」

価格:7,500円 ※予約は2名より承ります

提供時間:17:00〜23:00(22:30 L.O.) ※コースラストオーダーは21:00までとなります

選べるアペタイザーのほか、幻の和牛とも呼ばれる”東京ビーフ”をはじめとしたシェフ厳選の食材の旨味を最大限に引き出したグリル料理を存分に楽しめるコースです。

みんなで選んだり、取り分けていただく楽しみがあるメニュー構成が魅力です。

Starter(始まりの一皿)

まずアミューズとして提供される「始まりの一皿」

シェフの趣向をこらした一皿に目を奪われます。

Appetizer Choice(前菜)

下記7種より1品

御殿山プレートスモークサーモンとピクルスコールドカット盛り合わせ マスタード添えモッツァレラチーズのカプレーゼ ジェノベーゼソースとバルサミコハモンセラーノと季節野菜のサラダシーザーサラダ ホエー豚ベーコンのグリルとペコリーノチーズミックスリーフサラダ

前菜は7種類から1品をチョイス。

特におすすめしたいのが、「御殿山プレート」です。

色とりどりのピンチョスを大きなプレートスタイルで盛り合わせ。

※ドリンクは別料金です

海の幸のセビーチェ、野菜のケークサレ、コールドカット、カプレーゼ、チキンウイング、スパイシーチップスなどシャンパンが進むメニューばかり。

ついつい会話もはずみます。

Soup Choice(スープ)

下記4種から1品

ミネストローネクラムチャウダーオニオングラタンスープキノコと野菜のスープ

スープは全4種類から1品をチョイス。

お一人ずつ好きなスープを選ぶことができます。

「オニオングラタンスープ」はじっくり煮こんだ玉ねぎの甘みが溶け込んだ贅沢な味わい。

こんがりラスクとチーズとの相性も抜群です!

MAIN COMBO PLATE(メイン)

メインディッシュは黒毛和牛“東京ビーフ”、BBQポーク、シュリンプのコンボプレート。

熱々の鉄板で提供され、ジュージューという音が食欲をそそります。

ミディアムレアに仕上げた黒毛和牛“東京ビーフ”は噛めば噛むほど味わいが口いっぱいに広がります。

2種類のソースと、マッシュポテトもついています。

Dessert(デザート)

デザートは「季節のプチデザート」

その季節を活かしたデザートが提供されます。

プラス300円で、季節のシャーベットを追加できます。

幻の和牛”東京ビーフ”、BBQポーク、シュリンプをボリュームたっぷりのグリル料理で堪能!

東京マリオットホテル「G’s COMBO DINNER COURSE」の紹介でした。

