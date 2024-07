ITZY、aespa、KISS OF LIFEら総出演！「2024 K WORLD DREAM AWARDS」ソウルで8月開催

訪韓観光客1000万人誘致を祈願するK-POP最大級の授賞式「2024 K WORLD DREAM AWARDS」に、グローバルK-POP市場を先導するガールズグループが総出演する。

「2024 K WORLD DREAM AWARDS」組織委員会は7月25日、ガールズグループITZY、aespa、Billlie、tripleS、KISS OF LIFEなどが含まれた3次ラインナップを発表した。

2019年2月に『DALLA DALLA』でデビューしたITZYは、『ICY』『WANNABE』『Mafia In the morning』『LOCO』『SNEAKERS』などの曲を続々とヒットさせ、第4世代を代表するガールズグループとして位置づけられた。

今年1月にリリースしたアルバム『BORN TO BE』のタイトル曲『UNTOUCHABLE』も大きな愛を受け、現在はアルバム名と同名のワールドツアー「ITZY 2ND WORLD TOUR『BORN TO BE』」を開催中だ。

(写真=JYPエンターテインメント)ITZY

2020年に『Black Mamba』でデビューしたaespaは、『Next Level』『Savage』『Spicy』『Drama』が次々とヒット曲の仲間入りを果たし、階段式の成長を見せた。

イージーリスニングの流れの中、強烈なサウンドで独自の音楽を構築してきたaespaは、5月にリリースした1stフルアルバム『Armageddon』でキャリアの頂点に立った。

タイトル曲『Supernova』でグローバルK-POP市場に“鉄の味”旋風を巻き起こすと、同曲とアルバムは韓国国内外の主要チャートと雑誌などで、今年上半期のK-POPを代表する曲とアルバムに挙げられている。

(写真=SMエンターテインメント)aespa

MYSTIC STORY初のガールズグループであるBilllieは2021年のデビュー以降、Billlie流のストーリーテリングを盛り込んだアルバムを通じて「ビリーバース」(Billlie+ユニバース)を構築してきた。

昨年10月にリリースした1stシングル『side-B:memoirs of echo unseen』は韓国国内外のチャートで頭角を現し、タイトル曲『DANG!』と収録曲『BYOB(bring your own best friend)』をともにヒットさせた。

特に『BYOB』はZ世代の好みを直撃し、チャレンジ動画などが反響を呼んだ。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

tripleSは韓国国内最多人数の24人組で構成されたガールズグループだ。2022年4月にプロジェクトを始動すると、2年にわたりメンバーを順次公開してきた。

そして今年5月、24人全員が参加した初のミニアルバム『ASSEMBLE』をリリースした。同作のタイトル曲『Girls Never Die』は、音楽番組1位をはじめ、韓国国内の音源チャートに逆走行でランクインされるなど、ヒットを記録した。

(写真=MODHAUS)tripleS

昨年7月にK-POP界に現れたKISS OF LIFEは、パフォーマンスと安定した生歌を前面に出してK-POP市場を攻略し、大衆人気とコアファンダムを獲得している。

1stミニアルバム『Kiss of Life』から今月1日に発売したデジタルシングル『Sticky』まで、リリースした曲のほとんどをヒットさせ、“中小ドルの奇跡(中小事務所アイドルの奇跡)“となった。

特に、『Sticky』は韓国国内の主要チャートで最上位圏を占め、注目を集めている。

(写真=S2エンターテインメント)KISS OF LIFE

これらのガールズグループの出演が確定した「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は、来る8月22日午後、ソウル松坡(ソンパ)区の蚕室(チャムシル)室内体育館で開催される。

「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は2017年に「SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」としてスタートし、今年で8年目となる。

同授賞式は、K-POP訪韓1000万観光客誘致を祈願するための韓流最大のK-POPフェスティバルだ。グローバル市場でK-POPを輝かせている主役とセレブが一堂に会し、多彩な見どころを提供する予定だ。

これに先立ち、組織委員会はアナウンサー出身タレントのチョン・ヒョンム、お笑いタレントのチャン・ドヨンをMCに抜擢し、グローバルファンの関心を集めた。

今回発表したITZY、aespa、Billie、tripleS、KISS OF LIFEのほか、ガールズバンドQWERをはじめYOUNG POSSE、NCT WISH、ILLIT、UNIS、BADVILLAINなど第5世代を代表するアイドルグループと、ハ・ソンウン、イ・ムジン、BIBI、JD1などソロ歌手たちが出演を予告している。

なお、「2024 K WORLD DREAM AWARDS」は会場で直接公演を見ることができないK-POPファンのために、グローバルライブファンダムプラットフォーム「hellolive」などを通じて、全世界198カ国で生中継される。