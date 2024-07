【第168話】7月27日 無料公開

小学館は7月27日、山本崇一朗氏によるマンガ「からかい上手の高木さん」第168話「タッチ」の無料公開をサンデーうぇぶりにて開始した。

第168話では高木さんと「だるまさんがころんだ)をする西方。高木さんはどうせタッチできないと思って油断しているはずだ、と読んだ西方だったが……。

【関連記事】

・【無料】「からかい上手の高木さん」第167話「誕生日」がサンデーうぇぶりにて公開! 必勝の勝負を仕掛ける西方だったが……。

【無料公開】

第168話「タッチ」のページ

【からかい上手の高木さん】

いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる!!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.