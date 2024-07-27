¡ÖÈà¤Ï¡ÉÆüËÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÄÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¤È¡Ö²ÄÇ½À¡×
SNS¤ÇÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿½é¤ÎÀ¯¼£²È
¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÅÄÅèÍÛ»Ò»á¤Ï¡¢7·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤ÎÀÐ´Ý¿Æó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¤Ç¡¢·ë¶É¤¢¤Î¿Í¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×ÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ë³Ð¤¨¤¿¡Ö¶¯Îõ¤Êµõ¤·¤µ¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿ÅÄÅè»á¤À¤¬¡¢É¾²Á¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤À¡£
¡Ö³«É¼Á°¤Þ¤Ç¡Ø¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÈÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Ï3°Ì¤Ç¡¢2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐ´Ý¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£SNS¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿Í¸¢¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËSNS¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ì£Êý¤òÁý¤ä¤·¤¿À¯¼£²È¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£²È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡×Æâ¤ÏÅÄÅè»á¡Ë
ÅÄÅè»á¤È¶¦±é¤·¤¿Àè¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷°ì¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾®¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤è¤êÅÔÃÎ»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¹ñ²ñ¤Ï²ÈÉãÄ¹À©¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿½çÈÖÂÔ¤Á¤ÎÀ¤³¦¡£¿·¿ÍµÄ°÷¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½²¿¤«À®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÁêÅö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤â»²±¡µÄ°÷»þÂå¤Ë·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥ó¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¼êÏÓ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â
¤¿¤À¡¢ÀÐ´Ý»á¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡Ê¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Ç2°Ì¡×¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¡Ä°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹»þÂå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£´¤Ä¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£
°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹»þÂå¤ÏµÄ²ñ¤È¾ï¤ËÂÐÎ©¤·¡¢Å¨ÂÐµÄ°÷¤ò¤Ä¤ë¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø»Ù»ý¼Ô¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÐÎ©¤ÈÊ¬ÃÇ¤â¿¼¤Þ¤ê¡ÄÀÐ´Ý¿Æó»á¤ËÌÔ·ãÅÜ¤·¤¿°Â·Ý¹âÅÄ»ÔµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î¥Û¥ó¥Í¡Ù¤Ç¤â¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÐ´Ý»á¤ÏºÛÈ½¤ò¤Õ¤¿¤Äµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼Âå¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤À¡£
ÀÐ´Ý»á¤Ï2020Ç¯¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼À½ºî¤ò°ÍÍê¤·¤¿°õºþ²ñ¼Ò¤«¤éÌó108Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸øÈñÉéÃ´¤Î¾å¸Â³ÛÌó35Ëü±ß¤À¤±¤·¤«»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÌó73Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿1¿³¡¢2¿³È½·è¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÀÐ´Ý»á¤Ï¾å¹ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¤³¤ì¤òÂà¤±¡¢7·î5ÆüÉÕ¤ÇÇÔÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤À¡£
¡ÖµÄ°÷¤«¤é×ø³å¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤Î±³¤Î¼çÄ¥¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»ÔµÄ¤Î»³º¬²¹»Ò»á¤¬ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¡¢Åö»þ»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ë500Ëü±ß¡¢»Ô¤Ë330Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¹âºÛ¤Ï7·î3Æü¡¢1¿³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÀÐ´Ý»á¤Î¸ÀÆ°¤Ï¿¿¼Â¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»³º¬»á¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¡¢»Ô¤Ë33Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÂ¦¤ÎÊä½õ»²²Ã¿Í¤À¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ï¾å¹ð¼õÍý¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·èÃå¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤é¡©¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¸ò¾Ä¤·¤¿¤ê¡¢Ä´À°¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âå¤ï¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤âÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤À¤«¤éÈà¤Î¶ì¼ê¤òÊä¤¦¤è¤¦¤ÊÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤ä±¦ÏÓ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Ð¥±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ÇÀ¯¼£¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²½¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤Ê¤¤¡¢¸«¤Ê¤¤¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÀ¯¼£¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î²¿½½Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤ä¤êÊý¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Á°ÂçÅýÎÎ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¤è¤Í¡£Èà¤Î¸ÀÆ°¤ÎÀ§Èó¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Îµ¤¤ò¼æ¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ù»ý¼Ô¤¬¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤ÏÀÐ´Ý¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÔÌÍÀË«ìÊ¤Ï·ã¤·¤¤¤±¤É¡¢Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤·¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¸¤¤¤µ¤óÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¤é¤É¤ª¡©¡×
ºÇ¸å¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÂçÊª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©
¡ÖÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈãÈ½Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬È¾Ê¬¡¢´üÂÔ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬È¾Ê¬¡£¤º¤ë¸¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥Ð¥Ä¡£°ìÊý¤Ç¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Þ¤¿À¯¼£²È¤ËÌá¤ì¤ëÆü¤¬¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤À41ºÐ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¿ÍÀ¸ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¾å¤²¤¿¤ï¤±¤À¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤«¤Ç¾Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×
ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Ã±¤Ê¤ë¹½Ê¸¤Î»È¤¤¼ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¡£ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----
¤½¤â¤½¤â¡¢ÀÐ´Ý»á¤¬µó¤²¤¿°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ä¤Å¤¯µ»ö¡ØÀÐ´Ý»á¤Î¡Ö°ìÉ×Â¿ºÊ¡×È¯¸À¤Ï¥Þ¥ì¡¼·Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÄÊ£¿ô¤ÎºÊ¤ò»ý¤Ä¥à¥¹¥ê¥à¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Î¼ÂÉã¤¬¡¢Â©»Ò¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¡Ä¡ª¡Ö°¤¤¤Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ÏÁ´°÷Æ¬¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤±¤§¡×