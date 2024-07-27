Æü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î¡ÖÍø¾å¤²¡×¤Ë¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡×¤¬¡Ä¡ª´ßÅÄ¼óÁê¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö±ß¹âÅ¾´¹¡×¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È
Æü¶ä¤Ï¡ÖÍø¾å¤²¡×¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¡©±ß°ÂÂÐ±þ¡¢ÀµÇ°¾ì
°ì»þ¤Ï1¥É¥ë16£²±ß¤ËÇ÷¤Ã¤¿±ß°Â¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤È¥¢¥á¥ê¥«FRB¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤«¤é152±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬µÞ¿¤·¤¿¡Ê7·î25Æü13»þ¸½ºß¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎò»ËÅª¿å½à¤Î±ß°Â¤À¡£
Êª²Á¹â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë±ß°Â¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò·è¤á¤ëÃíÌÜ¤ÎÆü¶äÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬7·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£
Á°ÊÔ¡ØÆü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±ß°Â¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¼¡¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö2¤Ä¤ÎÀ¯ºö¡×¤ËÃíÌÜ¤»¤è¡ª¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÏÄ¹´ü¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¸º³Û¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢¼¡¤Î·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±ß¹âÈ¿Å¾¤Ø¤ÎÃÏ´·¤é¤·¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÍø¾å¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±ß°Â¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿×Â®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Á¼ÃÖ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆü¶ä¤Ï¤³¤ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¾¶á¤Ç¿Ê¤ó¤À±ß¹â
6·î¤Î·èÄê²ñ¹ç¸å¡¢Æü¶ä¡¦¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï¡¢Íø¾å¤²¤ÈÄ¹´ü¹ñºÄ¤ÎÇãÆþ¤ì¸º³Û¤¬Æ±»þ¤Ë·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö7·î¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑÊª²Á¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤¤¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¼¡Âè¤ÇÃ»´ü¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅöÁ³¤¢¤êÆÀ¤ëÏÃ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ±»þ¼Â»Ü¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢7·î¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢°ÙÂØ¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¶ä¤âÆ¬¤¬ÄË¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢°ÙÂØ¤Î¾õ¶·¤À¤¬¡¢6·î¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ç¹ñºÄ¤ÎÇãÆþ¤ì¸º³Û¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÆü¶ä¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¸å¤í¸þ¤¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢6·î20Æü¤Ë¤ÏÊÆºâÌ³¾Ê¤¬ÄÌ²ß¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë°ÙÂØÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ä¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö´Æ»ë¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¤òºÆ¤ÓÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤¬¹Ô¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò½õÄ¹¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢±ß¤Ï1¥É¥ë¡á154±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¡¢7·î3Æü¤Ë¤Ï162±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬7·î11Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î6·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢155±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï±ß°Â¿Ê¹Ô¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7·î13Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÁÀ·â»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ï¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Í¥Àª¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥É¥ë¹â¡¦±ß°ÂÀ§Àµ¡×¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ß°Â¤«¤é±ß¹â¿Ê¹Ô¤Ø¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
Íø¾å¤²´üÂÔ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡ÖGDP¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈGDP¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï7·î1Æü¤Ë24Ç¯1¡Á3·î´üGDPÅý·×¡Ê2¼¡Â®Êó¡Ë¤Î²þÄêÃÍ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢´ðÁÃÅý·×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë·úÀßÁí¹çÅý·×¤¬²áµî3Ç¯´Ö¤ËÁÌ¤Ã¤Æ½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁGDP¤¬Á°´üÈæ¡Ý0.5¡ó¤«¤é¡Ý0.7¡ó¤Ø¡¢Ç¯Î¨´¹»»ÃÍ¤Ï¡Ý1.8¡ó¤«¤é¡Ý2.9¡ó¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¼Â¼Á¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÏÁ°´üÈæ¡Ý0.7¡ó¤È4»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤Ã¤¿¡£4»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿08Ç¯4¡Á6·î´ü¤«¤é09Ç¯1¡Á3·î´ü°ÊÍè¤Î¤³¤È¤À¡£¤¤¤Þ¤Ï·ÐºÑ´íµ¡¤Ç¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢4»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¸¶°ø¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î°ÛÎã¤Î¼å¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
7·î¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤ÎÅ¸Ë¾¡ÊÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢24Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢GDP¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î½¤Àµ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤·¤â¡¢GDP¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Å¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë24Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤Î·èÄê¤Ï¾õ¶·È½ÃÇ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
Íø¾å¤²¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Æü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤ÈÆ±Æü¤Î7·î30¡¢31Æü¤ËFOMC¡ÊÊÆ¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¡¢9·î¼Â»Ü¤¬ÍÎÏ¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Î¹ÔÊý¤â¡¢Æü¶ä¤Î·èÄê²ñ¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î¤Î·èÄê²ñ¹ç¤Ç¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¸º³Û¤ÈÆ±»þ¤ËÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤À¡£
Î¾¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ã»´ü¡¢Ä¹´ü¤È¤â¶âÍø¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à²È·×¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ä¼ÚÆþ¤ì¶âÍø¤Î¾å¾º¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½ÕÆ®¤«¤é¤ÎÄÂ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î¤Î´ØÏ¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë9·î¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢9·î¤Î·èÄê²ñ¹ç¡Ê8·î·èÄê²ñ¹ç¤ÏµÙ²ñ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Íø¾å¤²È½ÃÇ¤Ï¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ø±ß°Â¡Ö1¥É¥ë160±ß¡×¹¶ËÉ¤Î¥¦¥é¤Ç¡Ö´ßÅÄ¤È¿¢ÅÄ¤ÎÂç¥Ð¥È¥ë¡×¤¬ËÖÈ¯¡Ä¡ª¤¤¤è¤¤¤è¹â¤Þ¤ë¡Ö±ß¥·¥ç¥Ã¥¯¡õÄ¶¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ì¤Á¤¬¤¦Æü¶ä¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±ß°Â¡Ö1¥É¥ë160±ß¡×¹¶ËÉ¤Î¥¦¥é¤Ç¡Ö´ßÅÄ¤È¿¢ÅÄ¤ÎÂç¥Ð¥È¥ë¡×¤¬ËÖÈ¯¡Ä¡ª¤¤¤è¤¤¤è¹â¤Þ¤ë¡Ö±ß¥·¥ç¥Ã¥¯¡õÄ¶¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ø¤Î·Ù²ü´¶
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî,
°ËÅì»Ô,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
¹©¾ì,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòµ·,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî