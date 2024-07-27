¡Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ó£·ºÐ¤Ç¤Î¡ÈÂåÌò¡É¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½¡¦Shigekix¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
7·î27Æü¤Î³«²ñ¼°¤è¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤½¤Î³«²ñ¼°¤Ç´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½¤ÎShigekix¤³¤ÈÈ¾°æ½ÅÇ·¡Ê¤Ê¤«¤é¤¤¡¦¤·¤²¤æ¤¡¦22ºÐ¡Ë¤µ¤ó¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¿·¼ïÌÜ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡Ë¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Shigekix¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎB-Boy¿ÍÀ¸¤äÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤à°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û9ºÐ¤ÇÆ¬¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¡õÄ¶ÆðÂÎ¥ï¥¶¤ò¤«¤Þ¤¹shigekix
¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥óÁª¼ê¤«¤éB-Boy¤Ø¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó
ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå¤Ç°é¤Ã¤¿Shigekix¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥ー¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¿å±Ë¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¬¤¤»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ ¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Û¤ÉËÜ³ÊÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤â½µ1²ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î³èÆ°¤¬¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Û¤«¤Î½¬¤¤»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊShigekix¤Ë·Àµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï6ºÐ¤Î¤È¤¢¤ëµÙÆü¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤ÎÎý½¬¾ì½ê¤À¤Ã¤¿ÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÆü¤À¤±¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ò°ìÈÌ²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶öÁ³B-Boy¤¬¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë»Ð¤ÎAYANE¤¬B-Boy¤ÎÎý½¬¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊShigekix¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿B-Boy¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢OCAT¡ÊÂçºå¥·¥Æ¥£¥¨¥¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥ó¥Æ¹¾ì¡£º£¤Ç¤â¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄêÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
AYANE¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÂç¿Í¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Ç®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Shigekix¤µ¤ó¤â¡¢»Ð¤ÎÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ä¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÊÈ¯É½²ñ¡Ë¤Ë½Ð¤ÆÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢7ºÐ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉã¤«¤é¥¿¥ª¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥Á¥§¥¢ー¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë²¦Æ»¥Õ¥êー¥º¡Ë¤ä»°ÅÀÅÝÎ©¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ó¡ÊÆ¬¤Ç²ó¤ëµ»¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¤ÎÆ°¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ô¤â¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥º¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Î1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥¹¥È¥êー¥È¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÆÈ³Ø¤ÇÎý½¬ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥È¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡ÊÎ©¤ÁÍÙ¤ê¡Ë¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê¾²¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÂ¤òÆ°¤«¤¹Æ°¤¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥º¡ÊÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë·è¤á¥Ýー¥º¡Ë¤ä¥Ñ¥ïー¥àー¥Ö¡Ê¼ê¤äÆ¬¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤Ç²ó¤ëÂçµ»¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤µ»¤¬¤¢¤ì¤Ð½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÂåÌò¡É¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£DJ¤Î¤«¤±¤ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤ÇËá¤¤¤¿µ»¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Þ¤µ¤ËB-Boy¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤¬¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢Shigekix¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤7ºÐ¤Ç¥Ð¥È¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥°¥À¥°¥À¥Ê¥¤¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2on2¤Î¥¥Ã¥º¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¢¤ë2¿ÍÁÈ¥Áー¥à¤Î¥¥Ã¥º¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ð¥È¥ë¤Î¶ÛÄ¥¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ñ½°¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÉÝ¤µ¤«¤éµÞ¤Ëµã¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂåÌò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ð¤¬¼«Ê¬¤ò»Øº¹¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤ËÍÙ¤ì¤ë¿Í¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤Ï¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢³Ð¤¨¤¿¤Æ¤Îµ»¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îý½¬¤ÎÆâÍÆ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈShigekix¤ÏÏÃ¤¹¡£
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤ÄB-Boy¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¤³¤í¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤ä½éÀïÇÔÂà¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1²óÀï¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó1²óÀï¤ÏÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Þ¤Ç»Ä¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼ÂÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤ÈÃ£À®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
³Ø¶È¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¹¥¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
ÂçºåÉÜÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï´ØÀ¾·÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹Åç¤äËÌÎ¦¤È¤¤¤Ã¤¿±óÊý¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤â»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Shigekix¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³èÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç³¤³°¤ØÅÏ¹Ò¤·¡¢B-Boy¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£11ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¥Ã¥ºÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢°Ê¹ß¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¥¥Ã¥ºÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¥½¥íÉôÌç¤Ç¤â1°Ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëB-Boy¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤Î³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¶È¤Ë¤âÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ø½Ð¤ëºÝ¤â¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂÚºßÃæ¤ÏÊÙ¶¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤¤¤ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¹¥¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢³Ø¶È¤ÈB-Boy¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤À¤±´èÄ¥¤ë¡£¤³¤ì¤À¤ÈÆ»Íý¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¿Æ¤«¤é¤â¡ØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Æ¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤ò¤»¤º¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇShigekix¤µ¤ó¤Ï²¿½½²ó¤â³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â»ñ¶â¤Î¹©ÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥Ð¥È¥ë¤ÎÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬ÅÏ¹ÒÈñ¤äÂÚºßÈñ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¾·ÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¦°Ê¾å¡¢Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëB-Boy¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡ÊÍÙ¤ë¤È¤¤Î¥Î¥ê¡Ë¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢³¤³°¤ÇÆÀ¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤òÍÙ¤ëB-Boy¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
»ý¤ÁÁ°¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¥Ñ¥ïー¥àー¥Ö¼çÂÎ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー¥àー¥Ðー¡×¡£Î©¤ÁÍÙ¤ê¤ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥éー¡×¡£Î¾¼ê¤äÊÒ¼ê¤Ê¤É¤ÇµÕÎ©¤Á¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡Ö½Ä·Ï¡×¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆÈ¼«¤Î¥àー¥Ö¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿¤ê¡¢µ»¤Èµ»¤Î¡È¤Ä¤Ê¤®Êý¡É¤ò¹©É×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÍÙ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íÂ¾¿Í¤ÈÆ±¤¸ÍÙ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤·¤È¤·¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¶¥µ»¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¼«Í³¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
Shigekix¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥ïー¥àー¥Ö¤«¤é¹âÂ®¤«¤Ä²ÚÎï¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ½¸½¤äµ»¤Î¤Ä¤Ê¤®¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«À¤Î¹â¤µ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢²»¤Ë¥Ï¥á¤ë¡Ø¥Õ¥êー¥º¡Ù¤È²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÄ´ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ø¥ß¥åー¥¸¥«¥ê¥Æ¥£¡Ê²»³ÚÀ¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¥Õ¥êー¥º¡ß¥ß¥åー¥¸¥«¥ê¥Æ¥£¡Ù¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥êー¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ø¤·¤ã¤Á¤Û¤³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥êー¥º¤ò¤¹¤ë¥¥Ã¥º¤À¤è¤Í¡Ù¤È¼þ°Ï¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëµ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²»¤Ë¤Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎÀª¤«¤éÂÎ¤òÀÅ»ß¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Õ¥êー¥º¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Õ¥êー¥ºµ»¤ò¥³¥ó¥Ü¤µ¤»¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÌ¥¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ê¥Æ¥£¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î³µÇ°¤ä´ÑÅÀ¤òÉ½¤¹Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°¤¤Ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ê¥Æ¥£¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÙ¤ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Ä´»Ò¤Î¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¡È¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤µ¤¨³ú¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¡£µÕ¤Ë³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤¬Á´Á³½Ð¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥È¥ëËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢DJ¤¬¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¤«¤±¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²»³Ú¤¬ÂÎ¤Ë¼«Á³¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤ò²»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¿¤À¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Êµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤â°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÏÂÎÁà¤Î¤è¤¦¤Ëµ»¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç¤«¤«¤ë²»³Ú¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¤¤«¤Ë²»¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç¤Ï´Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸ÅÅÄÅçÂç²ð¡¡»£±Æ¡¿²¼¾ë±Ñ¸ç