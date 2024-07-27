来週の主な予定 相場大荒れ不可避 31日に日銀とFOMC 米雇用統計に英中銀 為替介入実績、総額5.5兆円規模か 来週の主な予定 相場大荒れ不可避 31日に日銀とFOMC 米雇用統計に英中銀 為替介入実績、総額5.5兆円規模か

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来週の主な予定 相場大荒れ不可避 31日に日銀とFOMC 米雇用統計に英中銀 為替介入実績、総額5.5兆円規模か



・日銀会合、政治家からの圧力を受け追加利上げに踏み切るとの観測がいっきに高まり円が連日急騰

・米FOMC 9月利下げに向け明確なメッセージ出るか 6月CPI受けパウエル議長「利下げ確信若干増した」

・豪州第2四半期CPI 豪中銀注目のトリム平均の伸び再加速すれば年内の追加利上げ可能性高まる

・31日に為替介入実績公表 7月11日（約3.5兆円）12日（約2兆円）合わせて5.5兆円と推定される

・7月米雇用統計 雇用者数と賃金の伸び鈍化が予想される、弱ければ年内利下げ回数3回との見方強まるか

・英中銀は利下げ開始と据え置きで予想分かれる、8月は四半期インフレ報告とベイリー総裁の会見もある

・中国売り続くか 中国7月製造業PMI、米国が8月1日から中国電気自動車関税を100%に引き上げの方針





FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8月1日）

パリ五輪 （～8月11日）



29日（月）

日米防衛相会談

日米豪印外相会合



30日（火）

国内自動車大手世界生産販売実績（6月）

日本雇用統計（6月）

ドイツGDP速報値（第2四半期）

ユーロ圏GDP速報値（第2四半期）

ドイツ消費者物価指数（7月）

米求人件数（6月）



31日（水）

外国為替平衡操作実施状況（6月27日-7月29日）

日銀金融政策決定会合結果、展望リポート公表、植田日銀総裁 記者会見

豪消費者物価指数・小売売上高（第2四半期）

豪月次消費者物価指数・小売売上高（6月）

中国製造業PMI・非製造業PMI（7月）

ユーロ圏消費者物価指数（7月）

米ADP雇用者数（7月）

米FOMC結果、パウエルFRB議長 記者会見



1日（木）

中国財新製造業PMI（7月）

英中銀政策金利、四半期インフレ報告、議事録、ベイリー英中銀総裁 記者会見

米自動車販売（7月）

米ISM製造業景気指数（7月）

米政権、中国電気自動車に対する輸入関税を25%から100%に引き上げ



2日（金）

スイス消費者物価指数（7月）

米雇用統計（7月）

ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明



※予定は変更することがあります

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