約6000点のディズニーグッズが集う「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」が、8月7日(水)から、東京・日本橋にある日本橋三越本店で開催される。■ウォルト・ディズニーのグッズも登場今回開催される「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」は、“魔法”をテーマに、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの特別なアイテムが集結する期間限定のイベント。

会場には、日本公開10周年を迎える『アナと雪の女王』の等身大スタチューをはじめ、『蒸気船ウィリー』を描いたトートバッグや、『リトル・マーメイド』をイメージした着物など、さまざまな限定&先行アイテムが並ぶ。また、ディズニーの生みの親である偉大なウォルト・ディズニーの顔がデザインされたグッズも用意。Tシャツやマグカップ、ボールペン、時計といった、シンプルデザインで使いやすい商品がそろう。さらに、『ライオン・キング』日本公開30周年とドナルドダック生誕90周年にふさわしいグッズが登場するほか、会場ではプロマジシャンによるディズニーマジックグッズのデモンストレーションやフォトスポットも展開予定だ。【「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」概要】日程:8月7日(水)〜8月19日(月)場所:日本橋三越本店 本館7階 催物会場