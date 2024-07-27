　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比510円高の3万8200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43677.44円　　ボリンジャーバンド3σ
42464.16円　　ボリンジャーバンド2σ
41250.88円　　ボリンジャーバンド1σ
40037.60円　　25日移動平均
39910.00円　　一目均衡表・基準線
39460.00円　　一目均衡表・転換線
39030.53円　　75日移動平均
38824.32円　　ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38456.00円　　5日移動平均
38265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38200.00円　　27日夜間取引終値
37611.04円　　ボリンジャーバンド2σ
36698.10円　　200日移動平均
36397.76円　　ボリンジャーバンド3σ
245.15円　　26日日経平均株価現物終値


株探ニュース