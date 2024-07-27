日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比510円高の3万8200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43677.44円 ボリンジャーバンド3σ
42464.16円 ボリンジャーバンド2σ
41250.88円 ボリンジャーバンド1σ
40037.60円 25日移動平均
39910.00円 一目均衡表・基準線
39460.00円 一目均衡表・転換線
39030.53円 75日移動平均
38824.32円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38456.00円 5日移動平均
38265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38200.00円 27日夜間取引終値
37611.04円 ボリンジャーバンド2σ
36698.10円 200日移動平均
36397.76円 ボリンジャーバンド3σ
245.15円 26日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43677.44円 ボリンジャーバンド3σ
42464.16円 ボリンジャーバンド2σ
41250.88円 ボリンジャーバンド1σ
40037.60円 25日移動平均
39910.00円 一目均衡表・基準線
39460.00円 一目均衡表・転換線
39030.53円 75日移動平均
38824.32円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38456.00円 5日移動平均
38265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38200.00円 27日夜間取引終値
37611.04円 ボリンジャーバンド2σ
36698.10円 200日移動平均
36397.76円 ボリンジャーバンド3σ
245.15円 26日日経平均株価現物終値
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