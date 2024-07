SNSは「タバコと一緒」の扱いに…？米国で始まった「若者の健康」に関する「超重要な議論」

「公衆衛生」の観点から

2024年6月17日、アメリカで、ソーシャルメディア企業に対して、若者向けにメンタルヘルスを害する可能性を警告するラベルを表示すべきだという方針が、ヴィヴェック・マーシー医務総監によって勧告された。医務総監とは"Surgeon General"という役職の訳語で、アメリカの公衆衛生の実務を仕切るトップの行政官のことである。

提案された「警告ラベル」とは、タバコのパッケージにある「健康を害する可能性があるので利用や頻度は考えてたしなみましょう」という警告に準じたものがイメージされている。要するに、SNSの過度な利用はユーザーのメンタルヘルスを害する可能性がある、という警告を、何らかの形でSNSを利用する際に利用者に示すことを求めるものだ。

もちろん、Surgeon Generalがそう勧告したからと言って、即、実現されるわけではない。連邦議会による勧告内容の承認、ならびに実施にあたっての予算の決定など、必要な手続きはいくつもある。今回のマーシー医務総監の提案の意図は、まずは議会に対して行政官としての方針を示し、その方針に対して審議を進めてほしいと求めることにあった。

ここで注目すべきは、アメリカの公衆衛生を統括する医務総監の勧告によって、SNSの利用が、先述したタバコのように、公衆衛生の問題として改めて提起されたことだ。「公衆衛生」といってピンとこないようなら、Public Healthの直訳に戻って「(社会)みんなの健康」とした方がイメージしやすいかもしれない。つまり、個々のユーザーが鬱になったり自傷行為に走ったりする、といった問題だけでなく、そのような症候を示す人たち――主には10代の若者――が社会で増加する、あるいは一定数の存在を維持し続けることが、直接の被害者だけでなく、家族や学校、あるいはコミュニティなど、広く社会全般の精神状態に与える影響を考慮に加えようということだ。

こうすることで論点が、当事者の救済や防衛という段階から一段上がって、より広く社会全般の問題へと転じている。以前、マーク・ザッカーバーグが議会の公聴会の席で、Meta社傘下のInstagramやFacebookといったSNSへの接触をきっかけに自殺した子どもをもつ家族に対して、その場で謝罪したことについて報告したことがあった。

そのときの記事〈「子どもの守護」を建前に繰り広げられる、米国議会とテクノロジー界隈の「千日手」…横たわる「2つの権力」〉でも触れたように、子どもに関わる事件が相次いだことで、議会の中でも、子どもをSNSの魔の手から守ろう、という掛け声の下、超党派の法案が提出されている。子どもをオンライン上で守ることを目的にした「キッズオンライン安全法(KOSA: Kids Online Safety Act)」を起草した2人の上院議員、すなわち民主党のリチャード・ブルメンタール(コネチカット州選出)と共和党のマーシャ・ブラックバーン(テネシー州選出)がそうした論者の代表だが、彼らはともに、今回のマーシー総監の提案への支持を表明している。

ただ、そうはいっても、マーシー医務総監の勧告は、子どもを守るだけでなく、より広く社会を守る、社会の健全さを守る、というより高い視点からの議論を求めるため、この先の検討はなかなか容易ではないのも事実だ。それでも「公衆衛生」という観点から、SNSの問題に切り込んだのは興味深い。それは、単なる被害者救済や、被害者予備軍の早期防衛、といったことだけにすまない「パブリック(公衆)」の視点から事態の解決策の検討を求めているからだ。

そのような提案が可能だったのは、やはりSurgeon GeneralがPublic Healthを統括する指揮官であることが大きいのだろう。そこで、この役職のアメリカ社会における位置付けについていくつか確認しておきたい。なぜなら、「公衆衛生」という観点を取り入れることで、SNSの捉え方が、個々人のプライバシーの保護や知的所有権の管理といった、単なる「私的な」扱いを超えたものへと転じたように思えるかからだ。そのような提案をしたSurgeon Generalの役割を理解することで、公衆衛生という議論の仕方の特徴もよりわかりやすくなるように思われる。

「Surgeon-General(医務総監)」という役職

とはいったものの、Surgeon Generalという役職は、多分、アメリカの中でも少しわかりにくい肩書きで、だから報道でも、アメリカで最も権威ある医者、というように、まるっと紹介されることが多い。surgeonとは一般に「外科医」のことだが、そのイメージともSurgeon Generalは少しずれているのが難しい。

公職であるSurgeon General(医務総監)とは、アメリカの保健福祉省(Department of Health and Human Services)の公衆衛生局(Public Health Service)の実務上のトップのことを指している。つまり、アメリカにおける「公衆衛生(public health)」の総指揮官という位置付けだ。司法長官(アメリカ司法省のトップ)のことを、Attorney General、すなわち法律家(attorney)の総括(General)というのと同様の呼称だ。

ちなみに、このGeneralという呼び名は、軍隊における「ジェネラル=将軍」とも通じるもので、この場合の「General」とは、ある程度以上の規模の軍隊を「総体として(=in general)」監督することから発している。それにならえば、Surgeon Generalとは、そのものずばり、アメリカにおける医療実務の総括者となる。社会の総体的「健康」のために医療行為全般を位置付け配備する役割と思えばよい。

面白いことにSurgeon Generalは、本当に軍の士官でもある。Surgeon Generalとは、アメリカ公衆衛生局士官部隊(US Public Health Service Commissioned Corps)の士官であり、彼が監督するこの部隊は、アメリカ陸軍や海軍と並び称されるアメリカの8つの武官組織の一つなのだ。

アメリカの武官組織というと、一般には、国防総省に属する陸軍、海軍、海兵隊、空軍、宇宙軍、それに国土安全保障省に属する沿岸警備隊、の6つの組織が有名だが、8つという以上、あと2つ組織はある。ひとつは商務省海洋大気局に属する海洋大気庁士官部隊、そしていまひとつが先述した保健福祉省公衆衛生局に属する公衆衛生局士官部隊というわけだ。

そのため、Surgeon Generalが公の席に現れる際には、黒の軍服に軍帽を小脇に抱えた軍人の姿をしている。公衆衛生のニュースだと思って見ていたら、突然、軍服を着た人物が登場して面食らったこともあった。軍服というと、やはり厳かなイメージを与える。それが単なるパフォーマンスではなく、本当に士官なのだと聞いて、さらに驚いたことを思い出す。

けれども、そんな軍人を思わせる士官が担うのが「公衆衛生」、すなわち社会総体としての「みんなの健康」なのである。そう思うと、アメリカで言うPublic Healthのイメージが少し変わってはこないだろうか。社会集団が抱える病巣について対策を練る部隊の長、それがSurgeon Generalだ。軍服を着た医者、すなわち軍医としての彼は、軍人と同様に、アメリカという国の防衛・存続を考えて行動していると思わせる雰囲気を漂わせている。公衆衛生も国防の一環なのである。軍人が、政治的党派性に左右されないという建前のもとに行動しているのと同様の位置付けであり、基本的には党派を超えて、国全体にとっての最善を優先する立場だ。

50年後の世界はどうなっているか

裏返すと、そのような観点から、マーシー総監はSNSを捉えている。タバコ同様、その存在が社会に与える影響を考慮に入れるのもそのためだ。まずは、タバコと同じく、成長期にある子どもへの、ティーンエイジャーへの影響を考える。その上で、各人の自主的な判断を促すための「警告」を行う。最初から選択肢のすべてを奪うわけではないのである。

若者への影響、今なら具体的にはGenZ(Z世代)への影響を配慮するのは、彼ら/彼女らが担うであろう未来のアメリカ社会を考えてのことだ。SNSを運営するプラットフォーム各社に若者向けの警告ラベルを促すのは、ソーシャルメディアの使用が青少年のメンタルヘルスを損なう可能性があることを、本人だけでなく保護者にもきちんと理解してもらうところにある。裏返すと、ソーシャルネットワークは若者に知らず知らずのうちに公衆衛生上のリスクをもたらしている。それがマーシー総監の見解だ。

過去において、医務総監による警告ラベルの提案は、アメリカ社会の公共医療に大きな影響を与えてきた。有名なのはやはりタバコで、1965年には、医務総監の報告を受けて議会が検討し、アメリカ国内で流通するすべての紙巻きタバコのパッケージで「本製品の使用は健康に害を及ぼす可能性がある」と警告することを義務付けた。利用にあたり、その弊害が明記されることになったのだ。

この警告ラベルが登場した当初は、アメリカ人の成人の4割が毎日タバコを吸っていたが、警告ラベルの明記から50年経って、その割合は今では1割弱にまで減っている。昔の映画やドラマを見ると、飛行機や列車の中でタバコの煙が漂う場面が見られるが、今ではそんなことはない。それが50年間の警告の結果である。マーシー勧告が議会で承認されれば、今後、少しずつ長い時間をかけてSNSとの付き合い方も変わっていくのだろう。SNSの利用が若者にもたらす弊害を考慮した社会が整えられていく。50年後の世界がどうなっているのか、興味が湧く。

もちろん、こうした動きを、個人の自由選択を損ねるリベラルの横暴だと、リバタリアン、とりわけITを拠点にするサイバー・リバタリアンは嫌がることだろう。今年が大統領選の年であることを思えば、彼らが共和党の支持に向かうのは、もはや既定路線だ。コロナ禍のときのように、行政国家の横暴、あるいは、ソーシャリズム――アメリカの右派では「ファシズム」と同義――の専横だと、声高に非難する可能性は高い。だが、そうした姿勢がアメリカ市民のマジョリティの意向かどうかはまさに選挙に委ねるしかない。その意味で、マーシー勧告は、SNSの扱いを今年の選挙のイシューのひとつとして登録する静かな動きでもある。

「軍服」か「スーツ」かの違い

むしろ、マーシー総監は、公衆衛生という観点を政策イシューの提案のためにあえて活用しているようにも見える。公衆衛生という視点を、党派的対立によって膠着状態になった政治の現場を揺さぶるために戦略的に利用しているようなのだ。というのも、SNSへの警告ラベルの勧告を出してから、まだ一週間ほどしか経っていない6月24日、今度は、銃器の利用を、公衆衛生の問題として扱うことを勧告したからだ。

しばしば言われるように、銃の所有が認められているアメリカでは、他の先進国と比べて銃による死亡件数が10倍以上あるといわれている。しかも近年、利用される銃器は、単なる拳銃やライフルではなく、軍で使うような殺傷能力の高いアサルトライフルが当たり前になってきており、結果として一つの銃撃事件が起こるとその被害が二桁の死傷者に至ることも珍しくない。

そのような状況に対してマーシー総監は、銃撃事件が続くことで、アメリカ社会に不安や相互不信がもたらされ、アメリカ社会の精神的健全性を損なう結果に繋がりかねないという議論を組み立てる。つまり、銃撃事件の場合、実際に銃撃を受けた被害者たちの救済や、類似の事件の防止のための対策が必要となるのはいうまでもないが、問題は、それ以上に、そのような「銃撃事件が常態化することがアメリカ市民の集団心理に与える影響」にまで、検討の視野を広げたい、ということだ。

先ほどのSNSへの対処についてはタバコの警告ラベルの経験を利用したいとしていたが、銃器への対処については、自動車へのシートベルトやエアバッグなどの利用促進の経験を挙げている。シートベルトやエアバッグの利用は、アメリカ社会がすでに「自動車社会」であることを受け入れた上で、すなわち自動車事故をゼロにはできないし、ゼロにするために自動車の利用を全廃するというのは現実的ではない、と現状を理解した上で、できるだけ自動車事故の被害を抑えるためにはどうしたらよいか、という検討から生まれた現実的な対処法だった。同様に、いますぐアメリカ社会から銃器が消えるというような非現実的なことを考えるのではなく、アメリカが「銃社会」であることは認めた上で、銃による惨劇を減らす、あるいは、起こったとしても被害を抑えるための方策はなにか、ということを考えようとする立場である。

このようにSNSにせよ銃器にせよ、マーシー総監の議論に共通しているのは、通常、政治の問題として扱われがちな問題を、党派によらず誰もが等しく関わる医療の問題として見直し、再提起していることだ。つまり、アメリカ市民の健全な生存のための要件として、SNSや銃器の扱いについて提案している。党派性によらず等しく生物としての人間に物理的影響(それは心身の基礎)を与えるものとして捉えている。民主党支持者も共和党支持者も人間だから等しく心臓をもっていて、心臓病があれば等しく手術を行う、というのと同じ、どこまでもフラットな発想だ。

このようなPublic Healthという論点が有効だと考えることができたのは、おそらくは、パンデミックの経験があったからではないか。その意味で、マーシー総監の、一連の「公衆衛生」に基づく議論は、ポストコロナだからこそ有効性をもつものなのかもしれない。

もっとも、そう言ったそばから反論を加えるのもなんだが、ポストコロナだから、強硬にこうした公衆衛生議論に反感を示す人たちも出てくる可能性はある、むしろ高いことだろう。それでも、たとえばコロナ禍のときであれば、ワクチン接種に一定の効果があったことは、社会的にも記憶されている。つまり、パンデミックのような「無差別な波及効果への怖れ」という共通経験を糧にしている、といえる。

その点で、Surgeon Generalが軍服を着ている事実は軽視できない。軍に対する信頼の上で、公衆衛生に対する信頼も成り立っていると思われるからだ。その点で、同じ保健福祉省傘下のCDC(疾病対策予防センター)のトップであったファウチ医師が、普通のスーツを着て人びとの前に現れたのとは、きっと異なる印象を与えているはずだ。

ニューヨーク大教授の重要な議論

そうして超党派でメンタルヘルスの向上策を講じようとする。SNSや銃器の問題を、タバコや自動車事故と同等の公衆衛生(public health)の問題として捉える、というテクニック。公衆衛生、すなわち、公的な健康を守る、裏返すと、私的ではない、公の集団における心身の健康を確保・維持するために、より社会全体が関与した防衛策が必要だ、という議論の組み立てだ。

実際、SNSにしても銃器にしても、とにかく取り締まればよいとする「法と秩序」だけの問題ではない、とマーシー総監も指摘している。警官を増員してストリートを見回ればそれで済むわけではない。それではアメリカ市民の、少なくとも都市部の市民の心は休まらない。銃撃事件が怖いから子どもを学校には行かせたくない、という親の声は、その最たるものだろう。マーシー総監は、メンタルヘルスという視点を通じて、そうした議論を深めようとしている。

もっとも、SNSの警告ラベルを考えると、若干皮肉なのは、メンタルヘルスの問題を医療問題として扱っていくうえで、SNSのようなネットワークを介したデータ解析手段の向上が役立ったことだ。人びとの心理の扱いも、以前よりもデータ志向のものに変化している。

たとえば、SNSの若者のメンタルヘルスへの影響については、ニューヨーク大学教授のジョナサン・ハイトの発言が議論を促している。社会心理学の権威であるハイト教授は、新著の“The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness”(『不安な世代』)で、10代の鬱病や不安症の急増の原因を、スマートフォンやソーシャルメディアの台頭のせいだと考えており、今後、子どもは、高校に入るまでスマートフォンを持たせずに、ソーシャルメディアの利用を禁じることを提案している。

ハイトによれば、それが子どもの心を守るうえで最も効果的なのだ。ハイトの目には、2010年代後半のスマートフォンの台頭が、自殺行動や絶望の報告の急増につながったと映っている。

特に2012年を境に、突然、多くの10代の女子が、不安や鬱、自傷行為を示すようになったという。今では、1995年生まれ以降のすべてのティーンエイジャーで同様の不安が見られることが確認されている。しかもアメリカに限らず、イギリスやカナダ、他の先進諸国でも等しく見られる傾向なのだという。(the Great Rewiring of Childhood)2010年から2015年までのあいだに、ハイトのいうところの「子ども時代の大いなる再配線」が進展した。ティーンエイジャーの関係性の基本が完全にSNS上にシフトした。特にInstagramに群がる女子が問題を抱えることになった。

大統領選の争点になり得るか

こうしたハイトの議論には、肯定否定の両面からの批判が絶えない。しかし、そうした議論によって、よりデータ志向、エビデンス志向の議論の素地が鍛えられていくことも事実だろう。マーシー総監の議論は、こうしたデータ社会への変貌を経てのものといえる。その意味ではやはり、ポストコロナ、ポストパンデミックの社会への対応なのである。

すでに選挙のシーズンに入ったアメリカでは、今後、まともに議会が法案審議に時間を裂く時間は限られる。その点でマーシー総監の提案は、当面のあいだ、提案にとどまるのだろうが、彼のいう公衆衛生の視点は、国防に準じる、より広い視野を必要とするため、大統領選における争点の一つになり得るのかもしれない。

少なくともSNSの規制、銃器の規制については、サイバーかどうかを問わずリバタリアンが結集する共和党支持者が黙ってはいないだろう。その点でもやはり、彼の勧告が、大統領選の年における発言であるというコンテキストは無視できない。SNS専業企業を筆頭にシリコンバレーの企業や投資家に、民主党を忌避し共和党に向かわせる口実を与えるかもしれない。

望むらくは、それらの議論が、単なる非難ではなく、意味のある議論に発展してくれることを。

SNSの登場・普及によって、言葉の力に対する理解の解像度、実例の収集方法などについての進展が見られたところで、これまでとは違った、もう少しキメの細かい対処が求められる時代になった。そのようなルールを思案する端緒として、今回のマーシー総監の提案を理解することもできるのではないだろうか?

