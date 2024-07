◇パリ五輪 開会式(2024年7月26日 セーヌ川)

パリ五輪の開会式が26日(日本時間27日)、セーヌ川で行われた。

史上初めてメーンスタジアムの外での開催。各国選手団は船に乗り込み、セーヌ川を東から西へ。約6キロのパレードはトロカデロ広場でゴールを迎える。

英国オリンピック委員会(BOC)は同日、公式Xを更新。旗手を務めた飛び込みのトーマス・デーリーとボートのヘレン・グラバーが映画「タイタニック」の名シーンさながらに船首で両手を開くシーンを“再現”した様子をアップ。「Near, far, wherever you are... #OpeningCeremony」と同映画の主題歌「My Heart will go on」の歌詞の一節を添えた。

トーマス選手は、東京五輪男子シンクロ高飛び込みで金メダルを獲得。プールサイドで編み物をする姿が世界中で話題となり、「編み物王子」とも呼ばれた。