ラーメン王も注目！ 夏に食べたい「冷やしラーメン」5選

ラーメン王の小林孝充さんが、冷やしラーメンの食べられるおすすめ店をご紹介。

夏は冷やしで

年中“冷やし”の食べられるお店から、今しか食べられない期間限定のお店まで。ラーメン王・小林孝充さんが、この夏食べたい「冷やしラーメン」をご紹介。

教えてくれる人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

1. 肉そば家 笑梟(東京・西新宿五丁目)

肉そば家 笑梟 出典:hitougourmetさん

山形県河北町の郷土料理である「冷たい肉そば」「冷たい肉中華」を食べることができるお店です。冷たいあっさりとしたスープにコリコリした親鳥の肉の食感。「冷たい山椒肉中華」1,050円にすると表面に自家製の山椒油や刻み大葉、茗荷がのり、より爽やかに食べることができます。

「冷たい山椒肉中華」1,050円 出典:kanamelodyさん

2. 冷やし中華専門店 HiyaChu(東京・西荻窪)

「ブラッグビネガー」1,000円 出典:ellaguruさん

これまで間借り営業をしていた「冷やし中華専門店 HiyaChu」が、2023年7月にとうとう独立店をオープン。一年中冷やし中華を食べることができるという前代未聞の冷やし中華専門店です。

ただし冷やし中華専門といっても基本の「ブラックビネガー」だけでなく、和風から洋風までバリエーションは豊富に用意されています。自分の好みの味を探してください。

「うにクリーム」1,300円 出典:ellaguruさん

3. La Maison du Ramen ビスク(東京・東十条)

「冷やしオマール海老ラーメン」1,200円 出典:tofustyleさん

「肉そば家 笑梟」「冷やし中華専門店 HiyaChu」は、冷やしを一年中食べられるお店ですが「La Maison du Ramen ビスク」はなんと、7、8月の2カ月間だけ温かいラーメンの提供を中止し、冷やしラーメンのみでの営業に切り替える大胆な決断をしたお店です。

普段の「オマール海老ラーメン」も絶品ですが「冷やしオマール海老ラーメン」もまた絶品。煮干しベースの冷たいスープにオマール海老の風味を利かせてあっさりおいしく食べられます。「冷やし牡蠣ラーメン」もおすすめです。

「冷やし牡蠣ラーメン」1,300円+「ラスク」150円 出典:イベリ小豚さんさん

4. むかん横浜(神奈川)

むかん横浜 出典:noge_mitsuyoshi2021さん

今やその動向にラーメン好きが注目をし続ける「むかん」が、冷やし中華の日である7月7日に横浜にサプライズオープン。メニューはしばらくのところ「牡蠣バターたまご麺」一本でいくそう。

冷たい麺の下に敷かれたタレを絡め、卵黄や牡蠣バター、レモンなどで味変をしながら楽しみます。プチブームとなったTKM(たまごかけめん)を進化させたような一品になっています。

「牡蠣バターたまご麺」800円 出典:マーコラーメンさん

5. ナツノイロ(東京・麹町)

ソラノイロ ARTISAN NOODLES(ナツノイロ) 出典:マーコラーメンさん

「ビスク」や「むかん」は夏に向けてメニューを冷やしに切り替えたお店ですが「ナツノイロ」はなんと店名やのれんまで変えてしまったというお店。

あの「ソラノイロ ARTISAN NOODLES」が、夏の間「ナツノイロ」として冷やしラーメンとざる中華での営業を行っています。

「冷やしベジソバ」1,300円は野菜たっぷりで暑い夏でももりもり食べられますよ。

「冷やしベジソバ」1,300円 出典:小林 孝充さん

