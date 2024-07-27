「GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜」月本真(大島優子)の婚約者が登場！演じるのはいったい誰？
今日7月27日（土）よる9時 第3話が放送の日本テレビ系ドラマ「GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜」。
三田桜役の主演・小芝風花と、相棒・月本真役の大島優子が性格も趣味もまるで正反対の年の差バディが、“名もなき遺体”に残されたわずかな手掛かりから身元を特定し、家族の元に帰すために奔走する完全オリジナルストーリーの警察エンターテインメント。今夜放送の第3話では、これまで謎に包まれていた真の婚約者が登場する！
その婚約者を演じる人物とは一体誰なのか？日テレドラマ公式YouTubeチャンネルで公開中のPR動画では、真が似顔絵を手に取る様子が。この似顔絵をもとにぜひ予想してみて下さい！
動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=u7ESf6RdUP0
第3話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/gohome/story/）にて公開中。
■番組概要
毎週土曜よる9時から放送
脚本：八津弘幸 佐藤友治
音楽：横山克
主題歌：ヨルシカ「忘れてください」（Polydor Records）
チーフプロデューサー：松本京子
プロデューサー：荻野哲弘 鈴木将大 本多繁勝（AX-ON）
演出：菅原伸太郎 大谷太郎 ほか
制作協力：AX-ON アバンズゲート
製作著作：日本テレビ
番組公式SNS
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Instagram：https://www.instagram.com/gohome_ntv
TikTok：https://www.tiktok.com/@gohome_ntv
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