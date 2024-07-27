¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¦µæ¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¡×¤¬Àè¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â
20À¤µª¤Î¤ª¤ï¤ê¤«¤é21À¤µª¤Îº£Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¤Î¡È¾ï¼±¡É¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Á³ÌÈ±Ö¤¬³ÍÆÀÌÈ±Ö¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼«Á³±ê¾É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤â²Ã¤ï¤ê¡¢À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤ÎÂ¸ºß¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢£í£Ò£Î£Á¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÈ±Ö¤ò³Ø¤Ö¤È¤ºÇ½é¤ËÆÉ¤à¤Ù¤°ìºý¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÆþÌç½ñ¤¬ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄû¡£
ÌÈ±Ö¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤ÇÆ°Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤ÇÌµ¿ô¤ÎºÙË¦¤¬¤É¤¦¶¨ÎÏ¤·¤ÆÉÂ¸¶ÂÎ¤ò·âÂà¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤òÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¹¶·â¤«¤é¼é¤ëÌÈ±Ö¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤·¤¯¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¸¦µæ¼ÔÃ£¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÌÈ±Ö¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤ò¾¯¤·¤À¤±¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¼«Á³ÌÈ±Ö¸¦µæ¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¿³ÎÉ ÀÅÃË¡¢BºÙË¦¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¹õºê ÃÎÇî¡¢£ÔºÙË¦¸¦µæ¡¦±ê¾É³Ø¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼ÔÂ¼¾å Àµ¹¸3Ì¾¤Î¶¦Ãø¡Ø¿·¤·¤¤ÌÈ±ÖÆþÌç Âè2ÈÇ ÌÈ±Ö¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤·¤¯¤ß¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿©ºÙË¦¤ÏÉÂ¸¶ÂÎ¤òÇ§¼±¤¹¤ë
¡Ö¿©ºÙË¦¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¿©ºÙË¦¤Ï³èÀ²½¤¹¤ë¡×¤ÈÁ°¹à¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤µ¤é¤ê¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤Î¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤ÎºÙË¦¤Î»à³¼¤äÏ·ÇÑÊª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿©ºÙË¦¤Ï³èÀ²½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢³èÀ²½¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎã³°¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤³¤½Æó°ìÀ¤µª¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿·È¯¸«¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢10¾Ï¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Î¤Ù¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡ÖÎã³°¡×¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Èº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢10¾Ï¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ÍÆ°×¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¿©¤Ù¤¿Áê¼ê¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤ÎºÙË¦¤Î»à³¼¤äÏ·ÇÑÊª¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿©ºÙË¦¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÁê¼ê¤«¤Þ¤ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡×¤Î¿©ºÙË¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æó¡»À¤µª½ªÈ×¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤ÇÆó°ìÀ¤µª¤È¤¤¤¦¤³¤í¤Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤È¤Ê¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤¬Áê¤Ä¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸åÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¦µæÀ®²Ì
¿©ºÙË¦¤ÏÉÂ¸¶ÂÎ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿Áê¼ê¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿©ºÙË¦¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Î¸¶»ÏÅª¤ÊºÙË¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¼«Á³ÌÈ±Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÈ¯¸«¤È¤·¤Æ¡¢Æó¡»°ì°ìÇ¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ºÙË¦¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢£Ô£Ì£Ò¤È¤¤¤¦¼õÍÆÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ£±¡¾£³¡Ë¡££Ô£Ì£Ò¤ÏToll-like receptor¤ÎÎ¬¤Ç¥È¥ëÍÍ¼õÍÆÂÎ¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Ëº«Ãî¤Ç¥È¥ë¡ÊToll¡Ë¤È¤¤¤¦¼õÍÆÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ÈÎà»÷¤Î¤â¤Î¤¬¥Ò¥È¤ä¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¡£
¼õÍÆÂÎ¤È¤Ï¡¢ºÙË¦¤¬³°¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤È¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄê¤ÎÊª¼Á¤¬¼õÍÆÂÎ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÙË¦Æâ¤Ç¥·¥°¥Ê¥ë¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ºÙË¦¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ª¤³¤¹¡£¼õÍÆÂÎ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÊª¼Á¤ò¥ê¥¬¥ó¥É¤È¤¤¤¦¡£
¤Î¤Á¤Û¤É¤¯¤ï¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢£Ô£Ì£Ò¡Ê¥È¥ëÍÍ¼õÍÆÂÎ¡Ë¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Æó¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼õÍÆÂÎ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤¬¤¦¼ïÎà¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤òÆóÎÌÂÎ¤È¤¤¤¦¡£
Æó¡»À¤µª½ªÈ×¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼
¤³¤³¤Ç£Ô£Ì£Ò¡Ê¥È¥ëÍÍ¼õÍÆÂÎ¡Ë¸¦µæ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¡Ê¿³ÎÉ¡Ë¤é¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
°ì¶å¶åÏ»Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Û¥Õ¥Þ¥óÇî»Î¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥¸¥ç¥¦¥Ð¥¨¤Î¥È¥ë¡ÊToll¡Ë¼õÍÆÂÎ¤¬¿¿¶Ý¡Ê¥«¥Ó¡Ë¤Î´¶À÷ËÉ¸æ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¥È¥ë¼õÍÆÂÎ¤Î·çÂ»¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥¸¥ç¥¦¥Ð¥¨¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤¸¤å¤¦¤¬¥«¥Ó¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÅöÁ³¡¢À¤³¦¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿§¤á¤¤¿¤Ã¤¿¡£¥Ò¥È¤Ë¤âÌÈ±Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÆ±ÍÍ¤Î¼õÍÆÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
Íâ°ì¶å¶å¼·Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¥È¤Î¥È¥ëÍÍ¼õÍÆÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤¬°äÅÁ»Ò¾å¤ÇÊ£¿ôÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÌò³ä¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ç¥¦¥¸¥ç¥¦¥Ð¥¨¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉÂ¸¶ÂÎ¤Î´¶À÷ËÉ¸æ¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î£Ô£Ì£Ò¡Ê¥È¥ëÍÍ¼õÍÆÂÎ¡Ë¤¬¤Ê¤Ë¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥ê¥¬¥ó¥É¡Ê¼õÍÆÂÎ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÊª¼Á¡Ë¤òÆÍ¤¤È¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¡Ê¿³ÎÉ¡Ë¤â±²Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
²òÌÀ¤Î»å¸ý¤Ï¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Î¼Â¸³¤Ç¶öÁ³½Ð¸½¤·¤¿¡È»à¤Ê¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢É®¼Ô¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤òÂ¿¿ô¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤È¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤ËÆÃÄê¤ÎÊ¬»Ò¤Îµ¡Ç½¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¾ï¤Ê¥Þ¥¦¥¹¤ÇÈ¿±þ¤¬¤ª¤³¤ê¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤ÇÈ¿±þ¤¬¤ª¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿Ê¬»Ò¤¬¤½¤ÎÈ¿±þ¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¢¤ë¤È¤Âç³Ø±¡À¸¤¬¡¢¥ê¥ÝÂ¿Åü¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤ÎºÙË¦ÊÉÀ®Ê¬¤ò¡¢¤¢¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤ËÃí¼Í¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥ÝÂ¿Åü¤òÃí¼Í¤¹¤ë¤È¡¢Àµ¾ï¤Ê¥Þ¥¦¥¹¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì¡ÁÆóÆü¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤Ï»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥Ã¥Á¤Îº¹¤ÇÀè¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þµé¤ÎÈ¯¸«¡Ä
¼Â¸³¤ÎÌÜÅª¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¶öÁ³¤ÎÂçÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¬»Ò¤Ï¡¢¿©ºÙË¦Æâ¤ÇÌÈ±Ö·Ï¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£¤Î¤«¤Ê¤á¤È¤Ê¤ë£Í£ù£Ä88¤È¤¤¤¦Ê¬»Ò¤À¤Ã¤¿¡££Í£ù£Ä88Ê¬»Ò¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¿©ºÙË¦¤Ï¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¡£¶öÁ³¤ÎÂçÈ¯¸«¤Ï¡¢£Í£ù£Ä88Ê¬»Ò¤Ë¤¤¤¿¤ë¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£·ÐÏ©¤Î¾åÎ®¤Ë¡¢¥ê¥ÝÂ¿Åü¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Î°ú¤¶â¤ò¤Ò¤¯¼õÍÆÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼õÍÆÂÎ¤òÊÒ¤Ã¤Ñ¤·¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢³ºÅö¤¹¤ë¼õÍÆÂÎ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤È¤»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ò¥È¤Ç¤ÎÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Ô£Ì£Ò¡Ê¥È¥ëÍÍ¼õÍÆÂÎ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤é¤Ï°äÅÁ¾ðÊó¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÃµ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ°ìÆó¸Ä¤Î£Ô£Ì£Ò¤Î°äÅÁ»ÒÇÛÎó¤ò³ä¤ê¤À¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î£Ô£Ì£Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ£Ô£Ì£Ò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥ê¥ÝÂ¿Åü¤ÎÃí¼Í¤Ç¤Ê¤ó¤ÎÊÑ²½¤â¤ª¤³¤µ¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥¹¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½ÌÜ¤¶¤¹¤Ù¤£Ô£Ì£Ò¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ê¥ÝÂ¿Åü¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï£Ô£Ì£Ò£´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê¿Þ£±¡¾£´¡Ë¡£ÆÍ¤¤È¤á¤¿¤Î¤Ï°ì¶å¶åÈ¬Ç¯²Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤°¤ËÏÀÊ¸¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤è¤¤ÏÀÊ¸¤Ë¤·¤è¤¦¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¿¥Ã¥Á¤Îº¹¤ÇÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì¶å¶åÈ¬Ç¯¤Î°ìÆó·î¡¢É®¼Ô¤é¤¬¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ËÏÀÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆü¡¢£Ô£Ì£Ò£´¤¬¥ê¥ÝÂ¿Åü¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¥¤¥È¥é¡¼Çî»Î¤é¤ÎÏÀÊ¸¤¬¡Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ù¤ËºÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ü¥¤¥È¥é¡¼Çî»Î¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤ï¤º¡¢ÀÎ¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥ÝÂ¿Åü¤ËÉÔÈ¿±þ¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Î·ÏÅý¤òÄ´¤Ù¡¢£Ô£Ì£Ò£´¤ËÊÑ°Û¤ä·çÂ»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤¤È¤á¤¿¤Î¤À¡£¥Ü¥¤¥È¥é¡¼Çî»Î¤È¡¢Àè¤Î¥Û¥Õ¥Þ¥óÇî»Î¤Ï¡¢Æó¡»°ì°ìÇ¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÌÈ±ÖÆþÌç Âè2ÈÇ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¢ºÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÌÈ±Ö³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£