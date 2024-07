7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 5のあらすじ&場面カットが公開された。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 ”暴” 険」を繰り広げる!Episode 5のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 5 あらすじ>ラットキャッチャー率いる獣人軍団を易々と退け、首の爆弾のリセットに成功したスーサイド・スクワッド達。喜びも束の間、デッドショットの弾が底を尽きてしまう。弾薬や武器の補充のため、先遣隊が乗ってきたヘリコプターの下へと向かった彼らを待ち受けていたのは…なんとドラゴンだった!!Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC