¿·´´Àþ³«¶È¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡Ê1992Ç¯¡Ë¡ÖÅìµþÆüµ¢¤ê½ÐÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ë( ŽÉ§¥`)ŽÄŽÏŽØŽÀŽ²ŽÖŽ°¡×¡ÖÄÌ¶Ð¤¬³Ú¤Ë(¡¢Ï¡®)ŽÊŽÔŽ²¡×¡Ú¿·´´Àþ¡¦Åìµþ～ÇîÂ¿Á´ÄÌ50¼þÇ¯⑨¡Û
¡ÖÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡×µÇ°¤¹¤Ù¤2024Ç¯ÅÙ 50Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
ÍèÇ¯3·î10Æü¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡ÖÅìµþ－ÇîÂ¿Á´ÄÌ50Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·´´Àþ³«¶È¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡Ê1992Ç¯¡Ë¡ÖÅìµþÆüµ¢¤ê½ÐÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ë( ŽÉ§¥`)ŽÄŽÏŽØŽÀŽ²ŽÖŽ°¡×¡ÖÄÌ¶Ð¤¬³Ú¤Ë(¡¢Ï¡®)ŽÊŽÔŽ²¡×¡Ú¿·´´Àþ¡¦Åìµþ～ÇîÂ¿Á´ÄÌ50¼þÇ¯⑨¡Û
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡Ê1953Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤Ï71Ç¯¤ËÅÏ¤ëÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ®½ÅÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖRSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¿·´´Àþ¡¦µ®½Å±ÇÁüÂç½¸¹ç¡×¤Ë¤Æ¤½¤Î¤¦¤Á38ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢38²ó¥·¥êー¥º¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²èÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
9²óÌÜ¤Ï¡Ö»³ÍÛ¿·´´Àþ³«¶È20Ç¯¡ª¿·´´Àþ¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡×¤Ç¤¹¡£
»³ÍÛ¿·´´Àþ¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï¡Ö¿·Âçºå～¹Åç³«¶È¡×¤À¤Ã¤¿¡©¡ª
¡Ö1992Ç¯3·î14Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¡×¤ò¹µ¤¨¤¿Á°Æü¤Î3·î13Æü¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¿·´´Àþ²¬»³³«¶È20Ç¯¡¦¿·´´Àþ¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¸¶¹Æ¤ò2024Ç¯¤ÎÉ®¼Ô¤¬²ÃÉ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´ë²è¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡Ú²èÁü①②¡Û¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀþÏ©¤ÎÏÆ¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÇúÁö¤¹¤ë0·Ï¤ò¡ÖÀú¤ê¡ÊÄã¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¾å¸þ¤¡Ë¡×¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤±ÇÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²¬»³Å´Æ»´ÉÍý¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¡Ö¿·´´Àþ³«ÄÌÈëÏÃ¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡¡¸µ²¬»³Å´Æ»´ÉÍý¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö1972Ç¯¤Î³«¶È¤Ï¹Åç¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¹Åç¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤âÂ¿¤¤¤È¡£¤½¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹©ÄøÅª¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢²¬»³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡Ö¿·Âçºå～¹Åç¡×¤«¤é³«¶È¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÅö»þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡
³«¶È20Ç¯¤Ç10²¯¿Í¤ò±¿¤ó¤À¡ª±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1972Ç¯¤Ë¿·´´Àþ¤Ï¿·Âçºå～²¬»³´Ö¤¬³«¶È¤·¡¢²¬»³±Ø¤Ç¤ÏÀ¹Âç¤Ë³«¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü④¡Û¡£
¡ÊÅö»þ¤ÎÃæ·Ñ¤è¤ê¡Ë
¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡¢¿·´´Àþ¡¦²¬»³¤Þ¤Ç¤Î³«¶È¤Ç¤¹¡£Äê¹ï¤Î¸áÁ°6»þ05Ê¬¤ËÈ¯¼Ö¤Ç¤¹¡£³«ÄÌ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
1972Ç¯¤Î³«¶È¤«¤é¡¢Ëþ20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑµÒ¿ô¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡Ú²èÁü⑤¡Û¡¢20Ç¯´Ö¤Ç¤Î±ä¤ÙÍøÍÑµÒ¤Ï¡¢Ìó10²¯6000Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡¡¸µ²¬»³Å´Æ»´ÉÍý¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¿·´´Àþ¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¤¬¡Ø´Ñ¸÷·÷¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø²¬»³¤«¤é³°¤Ø½Ð³Ý¤±¤ë¿Í¡Ù¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©³°¤Ø¹Ô¤¯Êý¤¬¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¿·´´Àþ³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ø²¬»³¸©¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸©ÆâµÒ¤ÎÊý¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¹´Û¤Ë¤·¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡×
¡Ú²èÁü⑥¡Û¤Ï¡¢ÍÚ¤«ÀÎ¤Î²¬»³±ØÁ°¡¦ÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤Î·Ê¿§¤È0·Ï¤Î¼ç¤ËÉ¡ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ¤¬¡Ö²¬»³»ß¤Þ¤ê¡×¤Ç³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¬»³¤âµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¸òÄÌ¤Î·ëÀáÅÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²¬»³¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1988Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¡ÖÀ¥¸ÍÂç¶¶¡×¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·´´Àþ²¬»³³«¶È¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¤½¤Î3Ç¯¸å¤ÎÇîÂ¿³«¶È¤È¤È¤â¤Ë°ì»þ¸º¾¯·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¥¸ÍÂç¶¶»þÂå¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÄì¾å¤²¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£
¡ÊÏ·ÊÞÎ¹´Û¤Î¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤ó¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢ÀãÊø¤òÂÇ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬£´～50%¤Î¿ô»ú¤Ê¤é¡¢À¥¸ÍÂç¶¶¤Ï2～30¡ó¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ò»ý¤Ã¤È¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡Ú²èÁü⑧¡Û¤Ï¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Î¹¹ð¥¹¥Úー¥¹¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡ÖÀ¥¸ÍÂç¶¶¡×¤Î¼Ì¿¿¤È100·Ï¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¡£¿·´´Àþ¡ÜÀ¥¸ÍÂç¶¶¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç²¬»³¤Ë´Ñ¸÷ÌÌ¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬»³～Ê¡»³´Ö¡Ö¿·´´ÀþÄÌ¶Ð¡×¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¿·´´Àþ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö´Ñ¸÷¡×ÌÌ¤ÇÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄê´ü¤ÇÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡×½ÐÍè¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü⑨⑩¡Û¤Ï¡¢²þ»¥¸ý¤ÇÄê´ü¤ò¸«¤»¤Æñ¥ÁÖ¤È¿·´´Àþ²þ»¥¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯ÄÌ¶ÐµÒ¤ÎÊý¡¹¡£¡£¡£¤½¤¦¤«¡¢Åö»þ¤Ï¼«Æ°²þ»¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Äê´ü·ô¤ò±Ø°÷¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡¢¡¢²û¤«¤·¤¤¡ª¤È»×¤ï¤»¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
ー¤¤¤Ä¤âÄê´ü¤Ç¡©
¡Ê¿·´´ÀþÄÌ¶ÐµÒ¡Ë
¡ÖÊ¡»³¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç¤Í¤¤Ä¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡Ö²¬»³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ³«¶È¤«¤é20Ç¯¤Î´Ö¡¢·ü°Æ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ò¤«¤êÄä¼Ö±Ø¡¦²¬»³¤Î´é¡×±ØÁ°¹¾ì¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü⑪¡Û¡£
¡Ê²ÃÉ®¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î5Ç¯¸å¤«¤é²¬»³¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å27Ç¯¤Î´Ö¤â¡¢¤º¤Ã¤È²¬»³±ØÁ°¹¾ì¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡£¡£¡Ë
Åö»þ¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·ー¡¦¥Þ¥¤¥«ー¤Î¹ß¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Î»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²¬»³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ÜÅ¾·×²è¡×¤¬¶ñÂÎ²½¤·¡¢¿·´´Àþ³«¶È20Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡Ú²èÁü⑫¡Û¤Î¤È¤ª¤ê¡£¡£¡£¤Ê¤ó¤È¡Ö¤½¤´¤¦¡×¤Î¥Þー¥¯¤¬¡ªÎ¢Â¦¡ÊÉ½Â¦¡©¡Ë¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ú²èÁü⑭¡Û¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¤³¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¸½ºß¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢²¬»³¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÌÂ¦¤Î¡Ö¹¾ìÉôÊ¬¡×¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡£¡£¡£
¿·´´Àþ³«¶È¤Ç¡Ö²¬»³～Åìµþ¡¦Æüµ¢¤ê½ÐÄ¥¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¿·´´Àþ¡¦²¬»³³«¶È¤«¤é20Ç¯¡£Åö»þ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê²¸·Ã¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ー¤¤ç¤¦¤Ï¤É¤Á¤é¤Ø¡©
¡Ê¿·´´ÀþÍøÍÑµÒ¡Ë
¡ÖÅìµþ¤Ç¤¹¡×
ーÅìµþ¤Ø¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¿·´´Àþ¤Ï¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÅìµþ¤Ç¤¹¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×
ーÈô¹Ôµ¡¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡©
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´ÖÂÓ¤¬¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¤«¤é²¬»³¶õ¹Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
ーÄ«Áá¤¤¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·´´Àþ¤Ï¡¢²¬»³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÅìµþÆüµ¢¤ê½ÐÄ¥¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡×¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¹æ¤¬ºÇÂ®¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç¸áÁ°10»þ¥¹¥¿ー¥È¤Î²ñµÄ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Çñ¤¹¤ëµ¡²ñ¡Ê³Ú¤·¤ß¡Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¹Ôµ¡VS¿·´´Àþ¡¡1990Ç¯Âå¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1992Ç¯Åö»þ¤ÎÅìµþÊýÌÌ¤Ø¤Î¡Ö¿·´´ÀþÂÐÈô¹Ôµ¡¡×¤ÎÍøÍÑÈæÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½¡Ö9ÂÐ1¡×¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤¬Í¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤³¤Î»þ¡¢¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥È²½¤ËÈæ¤Ù¡¢¿·´´Àþ¤Ï³«ÄÌÅö»þ¤Î¡Ö»þÂ®210¥¥í¡×¤«¤é¡Ö»þÂ®230¥¥í¡×¤Ø¤È¡¢¤ï¤º¤«20¥¥í¤Î¥¢¥Ã¥×¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎJR¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï...¡£
¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡¡Åö»þ¤Î²¬»³»Ù¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»ö¸Î¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£1¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤ËÌÜÅªÃÏ¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤É¤â¤Ï°ìÈÖ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ëÅÀ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÍøÊØÀ¤¬¤â¤Á¤í¤ó¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤É¤â¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÁªÂò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ø¥µー¥Ó¥¹¶¥Áè¡Ù¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¡×¡Ä
¤³¤Î¸å¡¢¤¤¤è¤¤¤è»þÂ®270¥¥í±¿Å¾¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×300·ÏÅêÆþ¤Ø
¤³¤ÎÇ¯¡¢³«¶È¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤³¤Î»þ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¡¢Åìµþー¿·Âçºå´Ö¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿¼ÖÎ¾300·Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß¹æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ç¤â¡¢ÍâÇ¯¡Ê1993Ç¯¡Ë¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑳¡Û¡£
»þÂ®270¥¥í»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤Ï350¥¥í±¿Å¾¤Ø¤È¡¢ÂçÆ°Ì®¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡£¡£¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¸¶¹Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡Ö300·Ï¡×¤Î350¥¥í±¿Å¾¤Ï³ð¤ï¤º¡¢270¥¥í±¿Å¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¡¡¢¼¡²ó¤Ï¤½¤Î¡Ö300·Ï¡×¿·´´Àþ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»³ÍÛÏ©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª»þÂ®270¥¥í»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£8·î3ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú1²óÌÜ¡Û¡Ö·¯¤Ï¿·´´Àþ¡Ö951·Á¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ö0·Ï¡×¤Ç¤â¡Ö100·Ï¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤2Î¾ÊÔÀ®¤ÎÄ¶µ®½Å²èÁü¤òÈ¯·¡¡×
¡Ú2²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ¡Ø0·Ï¡Ù¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÂ®ÅÙ·×¡Ù³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¤½¤·¤ÆµÞ¹ÔÅÅ¼Ö¡Ø153·Ï¡Ù¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê²èÁü¤â¡×
¡Ú3²óÌÜ¡Û¡Ö·¯¤Ï¡ØÆÃµÞ¤Ï¤È¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¿·´´ÀþÇîÂ¿³«¶È¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ø¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿485·Ï¡¦¤Ï¤È¡ÙºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¡×
¡Ú4²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ100·Ï¡Ø2³¬·ú¤Æ¡Ù¡Ø¥í¥ó¥°¥Îー¥º¡Ù¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥åー¡Ø2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾1³¬ ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤ÊÁë¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡×
¡Ú5²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ100·Ï¡ØºÇ¹â»þÂ®230¥¥í²½¡Ù¤ØÁö¹Ô»î¸³¡Ê1988Ç¯¡Ë¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬»î¾è²ñ¤ÇÆ±¾è¤·¤¿¤é¡Ø»þÂ®231㎞½Ð¤Æ¤¿¡ª¡Ù¡×
¡Ú6²óÌÜ¡Û¡Ö¡ØÀÄÉ¡¡Ù¤Î0·Ï¿·´´Àþ¤¬¸½¤ì¤¿¡¡¤Ê¤¼ÀÄ¤¤¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï...¤½¤â¤½¤â¡Ø¿·´´Àþ¤ÎÉ¡¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ú7²óÌÜ¡Û¡Ö·¯¤Ï¿·´´Àþ100·Ï¡Ø¥°¥é¥ó¥É¤Ò¤«¤ê¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¡2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾¤¬4Î¾¤Ë¡ª¡×
¡Ú8²óÌÜ¡Û¡Ö¿·´´Àþ100·Ï¡¡Åö»þ¡Ê1990¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂ®¡Ø277km/h¡Ù¤òµÏ¿¡ª¤Ç¤â±Ä¶È±¿Å¾¤Ï¼Â¸½¤»¤º...¤Ê¤¼¡©¡×