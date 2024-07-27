※経済指標

＊PCEデフレータ（6月）21:30

結果 0.1%

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)

結果 2.5%

予想 2.4% 前回 2.6%（前年比)

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.1%（コア・前月比)

結果 2.6%

予想 2.5% 前回 2.6%（コア・前年比)



＊個人所得（6月）21:30

結果 0.2%

予想 0.4% 前回 0.4%（0.5%から修正）（前月比)



＊個人支出

結果 0.3%

予想 0.3% 前回 0.4%（0.2%から修正）（前月比)



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）23:00

結果 66.4

予想 66.0 速報 66.0



※発言・ニュース

＊シュナーベルＥＣＢ専務理事

・ＥＣＢの利下げのペースと程度はデータ次第。

・運賃、保護主義がインフレを促進する可能性。

・いくつかのデータは予測通りではなかった。

・ＥＣＢは粘り強いサービス価格を注視。

・サービスインフレは特に粘着性があることが判明。

・最初の引き下げが自動的に一連の引き下げにつながるわけではない。

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