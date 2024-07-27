¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¡32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡×ÊüÁ÷Ãæ¡¡ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¡ÖÆÉ¼Ô¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡×
¡¡¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¡´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡×¤¬º£·î7Æü¤«¤éCBC/TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£Ì´¤ÎÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÔ¤ÇÆ®¤Ã¤¿¡Ö´°àúÄ¶¿Í¡×¤ÎËÜÂâ¤Ç¤¢¤ë¡Ö´°àú¡¦ÌµÎÌÂç¿ô·³¡×¤Î½±Íè¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡¡¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îµ»¤ò¹Í¤¨¤¿ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¡£
¡¡87Ç¯¤ËÌ¡²èÏ¢ºÜ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÉÁ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÆÉ¼Ô¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖÆÉ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¼Ì¤ÇÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£