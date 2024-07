【第42話】7月27日 公開

講談社は7月27日、手名町紗帆氏、ももこ氏、燦々SUN氏によるマンガ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん(以下、ロシデレ)」第42話「クリームの味しかしなかったよ?ホントだよ?3」をマガポケにて公開した。

第42話では有希との戦いに悩むアーリャの姿が描かれるほか、新たなヒロインも登場する。なお7月27日現在、マガポケでは第39話より第41話と、手名町氏によるアニメ「ロシデレ」のアフレコ見学の模様をまとめた特別編が無料公開されている。

・「ロシデレ」コミカライズ4巻が本日発売! 表紙は花かんむりのアーリャ

第42話「クリームの味しかしなかったよ?ホントだよ?3」のページ

「【アニメ ロシデレ アフレコ体験記】」のページ

第41話「クリームの味しかしなかったよ?ホントだよ?2」のページ

第40話「クリームの味しかしなかったよ?ホントだよ?1」のページ

第39話「おかわり、いただけるだろうか……4」のページ

【時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん】

「И на меня тоже обрати внимание」隣の席に座る絶世の銀髪美少女、アーリャさんは時々ロシア語を話す。本人は俺を罵倒していると言うのだが…事実は違う!さっきのロシア語、彼女は「私のことかまってよ」と言っていたのだ!実は俺、久世政近のロシア語リスニングはネイティブレベルなのである。そんな事とは露知らず、今日も甘々なロシア語でデレてくるアーリャさん!全生徒憧れの的、超ハイスペックなロシアンJKとの青春ラブコメディ!

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.