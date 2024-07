【シナモロール きせつといっしょコレクション】開発・発売元:タカラトミーアーツ発売日:2024年7月中旬価格:1回200円サイズ:本体約20mm

タカラトミーアーツより、7月中旬発売予定のガチャ「シナモロール きせつといっしょコレクション」。こちらはサンリオキャラクターのシナモロールを、シーズンコーデのスタイルで立体化したマスコットだ。

ラインナップとしては、春先のお団子から梅雨の雨、真夏、秋のカボチャ、真冬のマフラーといったものがモチーフになっており、まさに季節ごとの格好したものが用意されている。また、それぞれのおもちゃはキーチェーンにもなっているので、カバンなどちょっとしたところに取り付けることも可能だ。

ほかほかおだんご

こちらの「ほかほかおだんご」は、シナモロールが片手においしそうな三色団子を手に持っているマスコットだ。シナモロールの白い体と、カラフルなお団子の色合いがよく、春先のあたたかい陽気がこちらにも伝わってくるようだ。

体のサイズから比較すると、かなり大きめのお団子を手に持っている

こちらは背中側から見たところ

お団子がほっぺにくっついてる!?

シナモロールは、背中側から見るとしっぽがロールしておりよりかわいらしく見える。ちなみに付属のチェーン部分は本体よりも長めのサイズになっている。今回の「シナモロール きせつといっしょコレクションを」複数個集めて、いっしょに取り付けても良さそうだ。

こちらはシナモロールのしっぽ

チェーンの長さはこれぐらいだ

らんらんあめのひ

水色のレインコートと、黄色いレインブーツに身を包んで、雨の日にはしゃいで出かけているようなシーンを再現したのが、こちらの「らんらんあめのひ」だ。このガチャが出るのはうっとうしい雨続きの梅雨が明けた頃だが、このスタイルなら楽しくなりそう!?

嬉しいそうな表情をしたシナモロール

レインコート部分は体全体をすっぽりと包んでいる

守りたい、この笑顔!

よくよく見ると、黄色いレインブーツも靴底部分は異なる色で塗り分けられているなど細かく彩色が施されているのがわかる。全体的にはファンシーな色合いだが、そうしたこともあってか見ているだけでも気分が落ち着いてくるから不思議だ。

レインブーツもこのように靴底と色が変えられている

てるてる坊主代わりに部屋に飾っておいても良さそうだ

こんがりサマー

他のシナモロールと比較すると、若干色味が異なっているのがこちらの「こんがりサマー」だ。まさにその名の通り、こんがりと日焼けしたようなスタイルになっているところが面白い。なによりもシナモロールでも日焼けすることがあるんだな、という新たな発見があったところも嬉しいポイントだ。

シナモロールが日焼けしたらこんな感じに!

もちろん表だけじゃなく、裏面もこんがりと日焼けしている

日焼けしてもかわいらしさはそのまま!

こちらのシナモロールは、海やプールではしゃいでいるときのシーンなのか、身に付けているのは元の体の色に近いパンツスタイルの白い水着だ。その分、日焼け後の体の色がわかりやすくなっているところもユニークなところである。

しっぽもしっかりと日焼けしている

白い背景との色の違いがよくわかる

うきうきかぼちゃぱんつ

「かぼちゃぱんつ」って一体何だ!?と思ってよ~く見たら、シナモロールがカボチャの形をしたパンツをした姿になっているのが、こちらの「うきうきかぼちゃぱんつ」だ。まさに秋の風物詩として日本でもすっかり定着してきたハロウィーンの季節にピッタリである。

カボチャの上に乗っているのではなく、パンツとして履いている

後ろから見ると、ふんわりとした形のパンツになっている

キュートな表情はいつも通り!

シナモロールが身に付けている「かぼちゃぱんつ」には、ハロウィーンのときのかぼちゃがモチーフだが、こちらもかわいらしい表情になっている。パンツとしてもふんわりとしたデザインになっており、ふたつのかわいらしい生き物が合体したように見えるところも面白い。

かぼちゃぱんつの表情にも注目!

オレンジ色のカボチャがアクセントになって目立ちそう

ほっこりマフラー

季節は巡ってすっかり冬といったスタイルなのが、こちらの「ほっこりマフラー」だ。水色と白のチェック柄のようなマフラーで、シナモロールの顔全体を覆い尽くしているというクールな巻き方が特徴的である。

首元だけではなく頭もマフラーで覆い隠している

後ろから見ると、そのユニークな巻き方がよくわかる

完全装備状態のどや顔!

マフラーというよりももはや衣装に近い見た目だが、不思議と違和感なく似合っているように見える。背面側から見ると、しっぽは隠されずそのままのスタイルになっているのだが、そのギャップもなんだか面白い。色合いも爽やかで、季節を問わずいろいろなところに付けておきたくなる出来映えだ。

頭に巻かれたマフラーとしっぽがかわいい

片耳が少し上がっている

この「シナモロール きせつといっしょコレクション」は、7月中旬より発売が開始される予定だ。今回は5種類のシナモロールが登場するが、ひとつひとつはそれほど大きなサイズではないため邪魔にならない。また、価格も1回200円とお手頃になっているので、可能なら全部集めたい。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M