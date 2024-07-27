今日の歴史（７月２７日）
１８９４年：甲午改革始まる ※甲午改革は１８９６年２月まで３度にわたり進められた改革運動。日本の干渉によって成立した金弘集（キム・ホンジプ）政権の下で、国政事務と宮中事務の分離、科挙の廃止、銀本位制などの改革が行われた。１８９５年から１８９６年にかけての３度目の改革は「乙未改革」とも呼ぶ
１９５３年：米中朝の代表が板門店で朝鮮戦争休戦協定に調印
１９６５年：ハワイ亡命中に死亡した李承晩（イ・スンマン）元大統領の葬儀挙行
１９８５年：ソウルに６３ビルがオープン
１９８９年：大韓航空旅客機がリビア・トリポリ空港着陸時に墜落、搭乗者１９９人中８０人が死亡・行方不明、１１９人が負傷
１９９１年：対北朝鮮食糧支援用のコメを積んだ韓国貨物船が羅津港へ出発
１９９４年：北朝鮮の姜成山（カン・ソンサン）首相の娘婿カン・ミョンド氏が亡命記者会見で北朝鮮が核弾頭５発を保有していると主張
２００４年：東南アジアを経て脱北者第１陣２２７人が韓国入り（２８日に第２陣２３０人が入国）
<著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止>
１９５３年：米中朝の代表が板門店で朝鮮戦争休戦協定に調印
１９６５年：ハワイ亡命中に死亡した李承晩（イ・スンマン）元大統領の葬儀挙行
１９８９年：大韓航空旅客機がリビア・トリポリ空港着陸時に墜落、搭乗者１９９人中８０人が死亡・行方不明、１１９人が負傷
１９９１年：対北朝鮮食糧支援用のコメを積んだ韓国貨物船が羅津港へ出発
１９９４年：北朝鮮の姜成山（カン・ソンサン）首相の娘婿カン・ミョンド氏が亡命記者会見で北朝鮮が核弾頭５発を保有していると主張
２００４年：東南アジアを経て脱北者第１陣２２７人が韓国入り（２８日に第２陣２３０人が入国）
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