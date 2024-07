『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』より「カスカベ防衛隊」のフィギュアが登場!

恐竜のコスプレをした姿がポイント。

8月と9月に展開予定のvol.1〜vol.3をすべて集めると「恐竜カスカベ防衛隊」を揃えることができます。

バンプレスト「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.1/vol.2」

『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.1』、

『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.2』、

『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.3』を並べたイメージです。

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』に登場する、恐竜のコスプレをしたカスカベ防衛隊がフィギュアになって登場!

映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.1

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

登場時期:2024年8月6日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全2種

サイズ:約11cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003006/

vol.1にはプテラノドンにコスプレした「しんちゃん」と、恐竜コスプレをした「しんちゃん」がラインナップ。

左は、プテラノドンのコスプレをした「しんちゃん」のデザイン。

片手をあげて元気よくポーズ!

くちばしもつけて、なりきり度満点です。

右は、映画に登場するスピノサウルスのコスプレをした「しんちゃん」のデザイン。

あかい背びれと、「しんちゃん」のあどけない表情がポイントです。

映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.2

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

登場時期:2024年8月22日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全2種

サイズ:約12cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003006/

vol.2にはステゴサウルスにコスプレした「ネネちゃん」とティラノサウルスにコスプレした「マサオくん」がラインナップ。

左は、ステゴサウルスにコスプレした「ネネちゃん」のデザイン。

水色のスーツに身を包んで、にっこり笑った「ネネちゃん」がかわいい!

左は、ティラノサウルスにコスプレした「マサオくん」のデザイン。

ちょっと気弱な「マサオくん」が、肉食恐竜のティラノサウルスに!

9月に登場するvol.3には「風間くん」と「ボーちゃん」がラインナップされているので、コレクションして楽しんでくださいね!

バンプレスト「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.1」は2024年8月6日(火)より、「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.2」2024年8月22日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 恐竜になりきり!バンプレスト「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 カスカベ防衛隊フィギュアvol.1/vol.2」 appeared first on Dtimes.