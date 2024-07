人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、情熱と愛情に脱帽！ 手間と時間を惜しまずに作られた「うな重」

日本中のおいしいものを食べ歩く「グルメインスタグラマー」に“お気に入り”を教えてもらう本企画。今回は、東京のお店を中心に食べ歩く、食べログレビュアーでもある「キラキラ」さんに、おいしいお店を聞きました。

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、料理好きが高じて食べ歩きが趣味になったという、食べログレビュアーでもある「キラキラ(@lunchkirakira)」さんにインタビューした。

教えてくれる人

キラキラ(@lunchkirakira)

Instagramフォロワー4.7万人。

資格:調理師、ワインエキスパート

好きな料理のジャンル:フレンチ、和食

食べ歩きのモットー:高級店からB級カジュアル店まで口コミの良し悪しにかかわらず自分の目で口で確かめたい。



■Instagram

https://www.instagram.com/lunchkirakira/



■食べログ

https://tabelog.com/rvwr/pinoko1027/

※フォロワー数は2024年7月時点のものです。

キラキラさんの「おいしい」話

キラキラさんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「子供のころから料理が大好きでした。社会人になってからも料理の勉強を続け、それとともにワインの知見を広げるため、日本のみならず、フランス全土、香港やNYのミシュラン獲得店や有名店を食べ歩きました。おいしい料理を食べ歩いているうちに東京が世界一の美食の街であると気付き、料理することではなく食べ歩きが趣味となりました」とのこと。月の外食は、昼は20回、夜は15回ほどだそう。虎ノ門〜銀座〜丸の内・日本橋界隈のグルメを中心に、東京の店を食べ歩く「キラキラ」さんのとっておきのお店とは?

最高の一皿:「活鰻の店 つぐみ庵」の「うな重」

Q:この1年くらいの間で最も感動した料理は?

A:東京・駒込にある「活鰻の店 つぐみ庵」の「うな重」です。

白焼き

うなぎの頭

キラキラさん

日本一大好きで日本一おいしいうなぎ屋さん(世界一とも言う)。ご夫婦二人で営業されている小さなお店です。ご主人が何十年もかけて培われた経験を活かして作られるうなぎがメインのおまかせコース。

うな重

キラキラさん

最後に提供のうな重は、予約時間に合わせてうなぎを捌き、準備されています。厨房でゆっくり丁寧に焼き上げ、最後にご主人と奥様お二人の手で時間をかけて骨抜きをされています。その背中の様子がまるでドキュメンタリー映画のよう。ひと月に数日、1日2組のみの顧客のために手間と時間を惜しまず、情熱と愛情を十分に注いだうな重は他ではなかなか味わえるものではありません。うなぎは骨一本残すことはなく、表面はパリッと、身はふんわり。炊き立てのご飯と少し辛めのキレのあるタレと相まって、間違いなく日本最高峰のうな重だと思っています。

最愛のリピ店:「銀座 あさみ」

<店舗情報>◆活鰻の店 つぐみ庵住所 : 東京都北区中里1-29-1TEL : 03-3823-4591

Q:今までで一番リピートしているお店は?

A:東京・銀座にある「銀座 あさみ」です。

鯛茶と香の物

キラキラさん

銀座に長く住む友人に薦められたのがきっかけで伺うように。銀座には鯛茶漬けランチを提供しているお店が数多くありますが、こちらがその先駆者と思っています。

雲丹のせ豆腐

鱧とマツタケのお椀

キラキラさん

設えも素敵なお店で夜は高級店ですが、ランチの時間帯であれば気軽に伺えます。もちろん料理のクオリティもしっかりしているから、きちんとしたお祝いの会や会合にも使えるのでよく通わせていただいております。鯛茶漬けランチだけでなく、縁高弁当もおすすめです。

和の風情を感じさせる佇まい 出典:doctor28さん

インスタ人気投稿:「フレンチバルギンザ by plein」の投稿

<店舗情報>◆銀座 あさみ住所 : 東京都中央区銀座8-16-6 ときわぎ館 1FTEL : 03-5565-1606

Q:今までのInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:東京・銀座にある「フレンチバルギンザ by plein」の投稿です。

10食限定 デリプレート

キラキラさん

久しぶりに心ときめいた銀座ランチ! 銀座電通通りに5月にオープンしたフレンチビストロ「フレンチバルギンザ by plein」。電話予約可の10食限定のデリプレート1,990円が素敵すぎました! いいね16,200件(2024年7月時点)。

店内は解放感溢れる空間 写真:お店から

■実際の投稿はこちら

https://www.instagram.com/reel/C7Yg9Wwykv5/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

おすすめカジュアルグルメ:「銀座 八五」の「味玉中華そば」

<店舗情報>◆フレンチバルギンザ by plein住所 : 東京都中央区銀座7-3-6 銀座郄木ビル 1FTEL : 050-5593-6670

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:東京・銀座にある「銀座 八五」の「味玉中華そば」(1,400円)です。

味玉中華そば 1,400円

キラキラさん

まるで料亭のような店内でいただける、元フレンチシェフが作る「かえし」を使わないスープのラーメン。フレンチのテクニックを駆使して作る、まるでコンソメのようなスープは一点の曇りもなく透き通っていて、さまざまな素材のうまみが丸く一体となったように感じさせるおいしさ。洗練の極みとも言える最初の一口から最後までおいしく食べられるスープ、それに合わせるストレート麺、そしてチャーシューやメンマとともに存分に楽しめるラーメンは唯一無二。

水出しほうじ茶

キラキラさん

最後にいただけるうすはりグラスで提供の水出しほうじ茶で気持ちを落ち着かせる演出も。「ラーメンは丼の中のフルコース」という松村大将の情熱のこもった逸品です。

行列必至の人気店

いつか行きたい憧れの店:「壬生」

<店舗情報>◆銀座 八五住所 : 東京都中央区銀座3-14-2 第一はなぶさビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

Q:まだ訪問していないお店で行きたいお店は?

A:東京・銀座にある「壬生」です。

風神 出典:マッキー牧元さん

キラキラさん

世界一のシェフと称される「エル・ブリ」のフェラン・アドリア氏が多大なる感銘を受けたという銀座「壬生」。会員制と非常にハードルは高いのですが、料理だけでなくその世界観を体感してみたいです。

イカと白身 出典:131yokoさん

グルメインスタグラマー募集中!

<店舗情報>◆壬生住所 : 東京都中央区銀座3-2-13 江戸常ビル 2FTEL : 03-3567-0098

「食べログマガジン」ではおいしいお店を紹介してくれるグルメインスタグラマーを探しています。「我こそは!」という方は以下のフォームよりご応募お待ちしております。採用させていただく方には編集部よりInstagramのDMにてご連絡いたしますので公式アカウント(@tabelogofficial)のフォローをお願いします。



■応募フォーム

https://forms.office.com/r/8iFcpVY6S5

文:キラキラ、食べログマガジン編集部

写真:キラキラ

※価格は税込。

The post 人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、情熱と愛情に脱帽! 手間と時間を惜しまずに作られた「うな重」 first appeared on 食べログマガジン.