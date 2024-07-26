EXILE TRIBE総勢12組が集結。ヒット曲を集めたNEWコンセプトライブ開催
10月26日(土)・27日(日)にヤンマースタジアム長居にて、＜LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-＞が開催される。
EXILE TRIBE総勢12組、EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが出演する。
8月3日(土)より各ファンクラブでのチケット先行がスタートする。
＜LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-＞
会場：ヤンマースタジアム長居
時間：OPEN 14:00 / STRAT 16:30
出演：
EXILE TAKAHIRO
EXILE THE SECOND
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
THE RAMPAGE
FANTASTICS
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
THE JET BOY BANGERZ
WOLF HOWL HARMONY
チケット料金：
1.全席指定：\14,850 (チケット代 \13,500＋税)
2.プレミアムチケット（オリジナルグッズ付き）:\29,700 (全席指定:\13,500+アップグレード:\13,500+税)
※プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。 (EXILE TRIBE FC 先行抽選予約は受付対象外となります)
8月3日(土)よりFC先行受付開始