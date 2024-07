ドラマ『踊る大捜査線』、映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』など、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズの最新映画2部作『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』より、スーパーティザー映像第5弾が解禁された。1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』では、興行収入173.5億円を記録し、20年以上経った今もなお、邦画実写記録の圧倒的頂点に君臨。これまでに公開した映画シリーズ6本の累計興行収入は、487億円、累計動員数3598万人を超えている。

1997年3月18日のドラマ最終話放送での「あんたは上にいろ。俺には俺の仕事がある。あんたにはあんたの仕事がある」という“青島と室井の約束”。その約束から27年の時を経て、3月18日に「踊るプロジェクト」再始動が発表された。エックス(旧ツイッター)では踊る大捜査線関連ワードでトレンドを席巻した。先日、劇場予告編で初めて存在が明かされた、謎の少女・日向杏(福本莉子)。最悪の殺人鬼である日向真奈美(小泉今日子)の娘だった。解禁後に「実は娘がいました」と小泉今日子自身がエックスで呼応したことも話題に。そして今回、5本目となるスーパーティザー映像が解禁となった。「事件の被害者家族・加害者家族を支援したい」という想いで、少年たちと穏やかに暮らしていた室井。そこに森の中を必死に逃げ回る謎の少女が現れる―。「ここにいなさい」と彼女を受け入れるも、里親からの手紙を読み表情がこわばる室井。そして明かされる、「娘の名前は、日向杏―」。歯列矯正された口元、瞬きをしない大きな黒目、拳銃・メス・ぬいぐるみを所持して見せた狂気的な笑顔――『踊る大捜査線 THE MOVIE』(98年)で登場し、日本映画史に残る最悪の犯人と言われた猟奇殺人犯・日向真奈美の娘だという杏。獄中妊娠が世間にバレたら大問題になる…隠ぺいされた衝撃の事実が発覚する――。多数のパトランプが光る物々しい雰囲気の中、時折思いつめた表情や人形のような冷ややかな笑みを浮かべる日向杏。彼女の来訪とともに、他殺と思われる死体が発見される。不気味な笑顔とともに首をかしげる彼女が、その手に持っているものは…。映画『室井慎次 敗れざる者』は10月11日、『室井慎次 生き続ける者』は11月15日に公開。