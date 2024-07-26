「LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-」（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2024/07/26】LDH所属アーティストが集結するイベント『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』が10月26日〜27日の2日間、ヤンマースタジアム長居にて開催されることが、LDHのデジタルコンテンツサービス「CL」の生配信で発表された。

【写真】EXILEメンバーの鍛え上げられた肉体美

◆EXILE TRIBE総勢12組出演のスタジアムライブ開催決定


この度、同イベントにEXILE TRIBE総勢12組、EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが出演することが解禁となった。

2023年の大晦日に開催した『Jr.EXILE LIVE-EXPO 2023』ではLDH所属アーティストが集結し盛り上がりを見せたが、今回は10月にEXILE TRIBEでのスタジアム公演の開催が決定した。EXILE TRIBEのヒット曲全て集めたメンバープロデュースのNEWコンセプトライブとして、LIVE-EXPOの進化形、EXILE TRIBE最大規模のライブに。スタジアムでのパフォーマンスやライブ構成に期待が高まる。（modelpress編集部）

◆「LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-」日程・概要


日程：2024年10月26日（土）・27日（日）
会場：ヤンマースタジアム長居
時間：OPEN 14：00／START 16：30

◆出演アーティスト一覧


EXILE TAKAHIRO
EXILE THE SECOND
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
THE RAMPAGE
FANTASTICS
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
THE JET BOY BANGERZ
WOLF HOWL HARMONY

【Not Sponsored 記事】