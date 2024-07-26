EXILE TRIBE最大規模のスタジアムライブ開催決定 所属アーティスト総勢12組出演【日程・アーティスト一覧】
【モデルプレス＝2024/07/26】LDH所属アーティストが集結するイベント『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』が10月26日〜27日の2日間、ヤンマースタジアム長居にて開催されることが、LDHのデジタルコンテンツサービス「CL」の生配信で発表された。
【写真】EXILEメンバーの鍛え上げられた肉体美
この度、同イベントにEXILE TRIBE総勢12組、EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが出演することが解禁となった。
2023年の大晦日に開催した『Jr.EXILE LIVE-EXPO 2023』ではLDH所属アーティストが集結し盛り上がりを見せたが、今回は10月にEXILE TRIBEでのスタジアム公演の開催が決定した。EXILE TRIBEのヒット曲全て集めたメンバープロデュースのNEWコンセプトライブとして、LIVE-EXPOの進化形、EXILE TRIBE最大規模のライブに。スタジアムでのパフォーマンスやライブ構成に期待が高まる。（modelpress編集部）
日程：2024年10月26日（土）・27日（日）
会場：ヤンマースタジアム長居
時間：OPEN 14：00／START 16：30
EXILE TAKAHIRO
EXILE THE SECOND
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
THE RAMPAGE
FANTASTICS
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
THE JET BOY BANGERZ
WOLF HOWL HARMONY
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【写真】EXILEメンバーの鍛え上げられた肉体美
◆EXILE TRIBE総勢12組出演のスタジアムライブ開催決定
この度、同イベントにEXILE TRIBE総勢12組、EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが出演することが解禁となった。
◆「LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-」日程・概要
日程：2024年10月26日（土）・27日（日）
会場：ヤンマースタジアム長居
時間：OPEN 14：00／START 16：30
◆出演アーティスト一覧
EXILE TAKAHIRO
EXILE THE SECOND
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
THE RAMPAGE
FANTASTICS
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
THE JET BOY BANGERZ
WOLF HOWL HARMONY
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