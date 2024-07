丘みどりが7月26日に、大阪・新歌舞伎座にて<丘みどりコンサート2024〜演魅Vol.5〜>を開催。「涙唄【宵の灯盤】」収録の『走馬燈』など全24曲を披露した。“演魅”シリーズの第5弾となる今回は、紫とオレンジの艶やかな着物で登場すると「白山雪舞い」「阿武隈・恋慕情」「佐渡の夕笛」を3曲連続で歌唱。丘は「演魅シリーズも5となりまして、今回も新たな挑戦をたくさんしておりますので是非お楽しみください!」と挨拶。

セットリスト

M1. 白山雪舞い

M2. 阿武隈・恋慕情

M3. 佐渡の夕笛

M4. 走馬燈

M5. 鳰の湖

M6. 会津磐梯山

M7. ちゃっきり節

M8. 金毘羅船船

M9. ソーラン節

M10.I Wanna Dance With Somebody

M11.I Will Always Love You

M12.伝わりますか

M13.愛はかげろう

M14.涙唄

M15.フレンズ

M16.あゝ無情

M17.熱くなれ

M18.泣かせて

M19.On My Own

M20.かあさんへ

M21.何度も何度も〜母への想い〜

M22.みどりのケセラセラ

M23.伊那のふる里

M24.花の旅・夢の旅

<新歌舞伎座初座長 デビュー20周年記念 丘みどり 特別公演>

日程:2025年3月21日(金)〜3月31日(月)



料金(税込):

1階席 12,000円

2階席 6,000円

3階席 3,500円

特別席 13,000円



新歌舞伎座ネットチケット最速先行予約〈インターネット予約〉

2024年12月19日(木)11:00〜12月26日(木)23:59



一般発売

2025年1月15日(水)10:00〜

リリース情報

◼︎「涙唄【宵の灯盤】」



2024年7月24日発売

KICM-31145 ¥1,500(税込)

[収録内容]

CD

1. 涙唄

作詩:水木れいじ/作曲:池田健太郎/編曲:伊戸のりお

2. 走馬燈

作詩:水木れいじ作曲:杉本眞人 編曲:佐藤和豊

3. 「涙唄」(オリジナルカラオケ)

4. 「涙唄」(一般用カラオケ半音下げ)

5. 「走馬燈」(オリジナルカラオケ)

6. 「走馬燈」(一般用カラオケ半音下げ)



◼︎「涙唄【感謝盤】」



2024年7月24日発売

KICM-31146 ¥1,500(税込)

[収録内容]

CD

1. 涙唄

作詩:水木れいじ/作曲:池田健太郎/編曲:伊戸のりお

3. 紅ほおずき

作詩:円香乃/作曲:徳久広司/編曲:野村 豊

3. 風の寺

作詩:かず翼/作曲:弦哲也/編曲:前田俊明

4. 何度も何度も〜母への想い〜

作詩:峰崎林二郎/作曲:花岡優平/編曲:川村栄二



◼︎涙唄【CD+DVD】

2024年2月7日発売

KIZM-797〜8 ¥1,800(税込)

[収録内容]

CD

1. 涙唄

作詩:水木れいじ/作曲:池田健太郎/編曲:伊戸のりお

2. 阿武隈・恋慕情

作詩:青葉紘季、青葉祐五/作曲・編曲:青葉紘季、青葉祐五、大山聖福

3. 「涙唄」(オリジナルカラオケ)

4. 「涙唄」(一般用カラオケ半音下げ)

5. 「阿武隈・恋慕情」(オリジナルカラオケ)

6. 「阿武隈・恋慕情」(一般用カラオケ半音下げ)



DVD

・新曲ミュージックビデオ

・メイキングほか特典映像



◼︎「涙唄【通常盤】」

2024年2月7日発売

KICM-31125 ¥1,500(税込)

[収録内容]

CD

1. 涙唄

作詩:水木れいじ/作曲:池田健太郎/編曲:伊戸のりお

3. 阿武隈・恋慕情

作詩:青葉紘季、青葉祐五/作曲・編曲:青葉紘季、青葉祐五、大山聖福

3. 「涙唄」(オリジナルカラオケ)

4. 「涙唄」(一般用カラオケ半音下げ)

5. 「阿武隈・恋慕情」(オリジナルカラオケ)

6 .「阿武隈・恋慕情」(一般用カラオケ半音下げ)



【パネル展情報】

「涙唄」【宵の灯盤】、【感謝盤】の発売を記念して、パネル展を開催いたします。また、パネル展実施店舗にて「涙唄」【宵の灯盤】、【感謝盤】を2枚同時購入いただいたお客様の中から抽選で、パネル展で展示された直筆サイン入りパネルをプレゼント。詳細は後日発表予定。

丘自身が「杉本眞人先生と水木れいじ先生に作っていただいた大切な曲」と語る7月24日発売「涙唄【宵の灯盤】」収録の『走馬燈』の歌詞で《風もないのにくるくる廻る》の箇所を、和傘を使って表現。心地よいテンポながら、どこかノスタルジックな新曲に観客は聴き入るようにステージを見つめていた。なお「走馬燈」のリリックビデオが本日7月26日18時にキングレコード公式YouTubeチャンネルで公開される。画面上に流れる歌詩は作詩を手掛けた水木れいじ氏の直筆となっており、東京・浅草の魅力を日本のみならず、海外に向けて発信できる内容となっている。毎回コンサートで披露している民謡はバックダンサーを従えて、ダンスバージョンとして「ちゃっきり節」「金毘羅船船」などを披露。丘自身もダンスに挑戦し観客を盛り上げた後、一転、白の洋服とブーツで「母でありながら偉大な歌手もあり尊敬している」と語る、ホイットニー・ヒューストンの名曲「I Wanna Dance With Somebody」「I Will Always Love You」を盛大に歌い上げた。続けて「愛はかげろう」、2月7日発売のオリジナル曲「涙唄」などドラマチックな歌謡曲を披露、圧倒的な歌唱力と表現力を遺憾なく発揮した。さらには赤の革ジャンに着替えると、「フレンズ」「熱くなれ」などロックテイストの楽曲を熱唱。ド派手な演出と激しく力強い歌唱とド派手な演出で、客席は熱気に包まれた。そして、毎回趣向を凝らした内容で、丘みどりの真骨頂と話題となっている“演魅”のコーナーでは、昨年までの幽玄の世界とは趣向を変え「母と娘の物語」という、より身近な世界が舞台。「泣かせて」~「On My Own」~「かあさんへ」~「何度も何度も〜母への思い〜」の4曲を披露。母親と離別した娘の深い悲しみ、細やかな心情の変化を、見事に表現し観客を劇中の世界観に惹き込んだ。コンサート終盤には、この日40歳の誕生日を迎えた丘みどりへスタッフからバースデーケーキをサプライズプレゼント。丘は「この年になると嬉しくはなく朝は嫌だなと思っていたのですが、皆様にお祝いしていただいて年を重ねることも悪くないなと思いました(笑)。40歳になったから表現できる歌もあると思うのでとても楽しみです!」と意気込んだ。最後の曲は最早コンサートでは定番となっている「花の旅・夢の旅」。コールアンドレスポンスで会場は一体となり、ダンス・洋楽・ロックなど翌年に控えるデビュー20周年へ向けてチャレンジづくしの内容のコンサートは大盛況の中、幕を閉じた。またこの日は丘から、2025年3月から新歌舞伎座で座長公演を行うとサプライズ発表。丘は「ここ新歌舞伎座で初の座長公演をさせて頂きます! 座長公演をするなら最初は新歌舞伎座が良いと思っていました。来年は活動20周年でもありますので歌も演技も気合を入れて頑張ります!」と笑顔でコメント。ファンには嬉しい「逆バースデープレゼント」となった。詳細は新歌舞伎座のホームページをチェックしてほしい。「今までも“永遠の挑戦者”でいたいと思っていたが、40歳になってさらにいろいろな枠にとらわれずに活動していきたい。40代は音楽を楽しむ10年にしたい」と力強く語った丘みどりの今後にますます目が離せない。◆丘みどり オフィシャルサイト