º´²ì¸©¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ¡×¤ò³«ºÅ¡¢B¡ÝFlat COMMUNE¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡
º´²ì¸©¤Ï¡¢º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤È¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢º´²ì¸©»º¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ¡×¤ò¡¢¡Ö²ÆÉ¹¤ÎÆü¡×¤Î7·î25Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£7·î25Æü¤«¤é28Æü¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢É½»²Æ»¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖB¡ÝFlat COMMUNE¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥é¥Ã¥È¥³¥ß¥å¡¼¥ó¡Ë¡×¤ò¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£³«ºÅ½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
2022Ç¯Åß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦¡×¤Ï¡¢1·î15Æü¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡×¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢É½»²Æ»¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§´ë²è¡£ËèÇ¯¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥·¥§¥Õ¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢½é¤á¤Æ²Æ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´²ì¸© »º¶ÈÏ«Æ¯Éô Î®ÄÌ¡¦ËÇ°×²Ý ´ë²èÃ´Åö ·¸Ä¹¤Î¼Æ¸¶¸²ð»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡Ù¤Î¼ý³Ï´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1·î¤«¤é3·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÅß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Æ¤Ë¤â¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢É½»²Æ»¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¤Þ¤ÞÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤¿¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯º£Ç¯¤Î²Æ¤ò¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ¡Ù¤Ç¿´ÎÃ¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î25Æü¤«¤é28Æü¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢É½»²Æ»¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖB¡ÝFlat COMMUNE¡×¤ò¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»ÜÀßÆâ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤«¤É¹¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ê¤É¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆùÎÁÍý¡¢¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤ª¼ò¤Þ¤Ç¡¢ÀäÉÊ¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼¿©Á°¤Ë·Ú¤¯¤ª¼ò¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¶¦¤Ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿©½¬´·¡È¥¢¥Ú¥í¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Î15»þ¤«¤é17»þ¤ÏÂÐ¾Ý¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7·î27Æü¡¦28Æü¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢¡ÖB¡ÝFlat COMMUNE¡×Æâ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬Ìó80¡ó¤òÀê¤á¤ë»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¡Èº´²ì¸©»º¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×ìÔÂô¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡É¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔ¡¦ËÜ¤¯¤ºÉ¹¡×¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Çºî¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î25Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥«¥Õ¥§¡×¤È¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥ë¡¦¥Ý¥ß¥¨¡×¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖB¡ÝFlat COMMUNE¡×¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
DEENEY'S TOKYO¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖDEENEY'S¡ßsheep º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¤«¤É¹¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ësheep¤ÈDEENEY'S¤Î¤Ê¤«¤è¤·¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤É¹¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥ã¥à¤Ë»ÀÌ£¤È¥³¥¯¤Î¤â¤ê¤â¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤³¤Ësheep¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¥Á¥ç¥³¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë1ËçºÕ¤¤¤ÆÆþ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
KOKAGE Beer Stand¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÌôÁ·¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Îº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ë¡¢ÂÎ¤â¿´¤â´î¤Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ò¼çÌò¤Ë¡¢ºî²È¥Æ¥é¥¤¥· ¥Þ¥Ê»á¤ÎRainbow Garden¤«¤éÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¡ÈÆú¿§¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¡Ê¿©ÍÑ²Ö¡Ë¤È¡ÈÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤ºÏÇÝÊýË¡¡É¤Ç°é¤Ã¤¿yusei farm¤Î°ËÀª¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡£¼«Á³ÇÉ¥Ó¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í·ËÒ¤ÎÎÁÍý¥¹¥è¥ê¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥à¸ª¥í¡¼¥¹¥°¥ê¥ëw.º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Û¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡×¤È¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ï¡¼¡×¤Î2ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥à¸ª¥í¡¼¥¹¥°¥ê¥ëw.º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Û¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥è¥ê¥È¼«²ÈÀ½¤Î¥È¥¦¥¬¥é¥·¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¿¥ì¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¤ò¡¢Ãº²Ð¤Ç¥°¥ê¥ë¤·¤¿¥é¥à¤Î¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤Ë¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦°ïÉÊ¡£
¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÊ»¤»»ý¤ÄÇÏÆý¤Î¾øÎ±¼ò¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô39ÅÙ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤òÄó¶¡Á°¤Ë¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ç³ÉÙÂ¤·¡¢¥½¡¼¥À¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£´Å¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Î»ÀÌ£¤È¥Ù¥ê¡¼´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
Beer Brain¤Ç¤Ï¡¢¾®Çþ¤ä¥ª¡¼¥ÄÇþ¤ò»È¤Ã¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢çõ¥Ô¥å¡¼¥ì¤Î¹á¤ê¡¦´ÅÌ£¡¦»ÀÌ£¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¡¼¥ë¡Öº´²ì¸©»º¡È¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡É¤·¤ë¤¯¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Tokyo Vegan Ramen Center¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Öº´²ì¸©»º¡È¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡É¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥«¥Õ¥§¤«¤é¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó É¹¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡×¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¥¢¥¤¥¹¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Á¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡ß¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Á¡×¤Î3ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó É¹¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿2¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤ÏÄøÎÉ¤¤»ÀÌ£¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤ÏÇ»¸ü¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ß¥ë¥¯¥½¡¼¥¹¡¢¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¢°É¿Î¥¼¥ê¡¼¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¥¢¥¤¥¹¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥«¥Õ¥§¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥È¡£¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥ÈÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¤È¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥ß¥ë¥¯¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Á¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡ß¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Á¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§ ¥ë¡¦¥Ý¥ß¥¨¤Ç¤Ï¡¢¡Öº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¥ë¡¦¥Ý¥ß¥¨ÆÃÀ½¤Î¥Þ¥«¥í¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥¹¥ß¥ë¥¯¤ò¹¥¤ß¤Ç¤«¤±¤ÆÌ£ÊÑ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ä¯¤á¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¡¢¤«¤¸¤Ã¤Æ´Å¤¤¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢2018Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢º´²ì¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤¤¤Á¤´¡£¸©¡¦JA¡¦À¸»º¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢7Ç¯¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò¤«¤±¡¢1Ëü5000³ô¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¼«¿®ºî¤È¤Î¤³¤È¡£ÑÛ¤È¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¿§¤È·Á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¡¢²Ì½Á¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¤¤¤Á¤´¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡×¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¤Ë¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤¤¤Á¤´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡¢À¶¡¹¤·¤µ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÉâ¤«¤Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢É÷¼Ù¤Ë¤Ê¤Ó¤¯È±¤È¤¹¤Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤È¼«¿®¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ¡×³«ºÅ³µÍ×¡Ï
´ü´Ö¡§7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ªÎ»´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë
ÆâÍÆ¡§º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬É½»²Æ»¤Î¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
²ñ¾ì¡§B¡ÝFlat COMMUNE
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4¡Ý4¡Ý4
´ü´Ö¡§7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
DEENEY'S¡ßsheep º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¤«¤É¹¡§1500±ß
ÌôÁ·¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Îº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥«¥×¥ì¡¼¥¼ Ã±ÉÊ¡§1000±ß
ÌôÁ·¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Îº´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥«¥×¥ì¡¼¥¼ °û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡§2200±ß
¥é¥à¸ª¥í¡¼¥¹¥°¥ê¥ëw.º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Û¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡§1200±ß
º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ï¡¼¡§1100±ß
º´²ì¸©»º¡È¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡É¤·¤ë¤¯¡§Small 700±ß¡¿Regular 1100±ß
º´²ì¸©»º¡È¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡É¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡§1200±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)
¡ã¥«¥Õ¥§¥³¥é¥Ü¡ä
Å¹ÊÞ¡§¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥«¥Õ¥§
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÄ»³5¡Ý6¡Ý23 ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë1F
´ü´Ö¡§7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó É¹¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì Ã±ÉÊ¡§1530±ß
º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó É¹¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì ¥Ç¥¶¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡§1280±ß
¢¨¥é¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç
º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¥¢¥¤¥¹¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡§1380±ß
º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Á¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡ß¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Á¡§1200±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
Å¹ÊÞ¡§¥«¥Õ¥§ ¥ë¡¦¥Ý¥ß¥¨
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ8¡Ý2 ÆüËÜ´Ç¸î¶¨²ñ¥Ó¥ë2³¬
´ü´Ö¡§7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
º´²ì¸©»º¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ)
º´²ì¸©¡áhttps://www.pref.saga.lg.jp/
¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2024²Æ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡áhttps://www.saga-ichigosan.jp/ichigosandou/
¤¤¤Á¤´¤µ¤ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡áhttps://www.saga-ichigosan.jp/