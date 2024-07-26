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①7¿ÍÀ©¥é¥°¥ÓーÌî¸ýµ¹ÍµÁª¼êÄ¹Ìî»Ô¡¦¿®ÂçÉíÂ°Ä¹ÌîÃæ½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö7/27¡ÊÅÚ¡Ë23¡§30～¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï
②Áí¹çÇÏ½ÑÂç´äµÁÌÀÁª¼ê¿ÛË¬»Ô¡¦nittoh½êÂ°ÆüËÜ»þ´Ö7/27¡ÊÅÚ¡Ë16:30～
③¥«¥Ìー ¥¹¥é¥íー¥àÌðß·°¡µ¨Áª¼êÈÓÅÄ»Ô½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö7/27¡ÊÅÚ¡Ë23:00～
⑤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥óÁª¼ê¸µ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º½êÂ°ÆüËÜ»þ´Ö7/27¡ÊÅÚ¡Ë20:30～
⑥¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼êÄ¹Ìî»Ô¡¦¿þ²ÖÃæ½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö7/28¡ÊÆü¡Ë20:00～
⑦½ÀÆ» ½÷»Ò57¥¥íµé½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿Áª¼ê±ö¿¬»Ô½Ð¿È¡¦¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½ÆüËÜ»þ´Ö7/29¡Ê·î¡Ë17:00～
⑧½ÀÆ» ½÷»Ò52¥¥íµé½Ð¸ý¥±¥êーÁª¼ê±ö¿¬»Ô½Ð¿È¡¦¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½ÆüËÜ»þ´Ö7/28¡ÊÆü¡Ë17:00～
⑨½ÀÆ» ½÷»Ò78¥¥íµé¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥ä¥ë¥Õ¥¹¥ì¥óÁª¼êº´µ×»Ô¡¦º´µ×Ä¹À»¹â½Ð¿È¡¦¥â¥ó¥´¥ëÂåÉ½ÆüËÜ»þ´Ö8/1¡ÊÌÚ¡Ë17:00～
⑩¾ã³²ÇÏ½Ñº´Æ£±Ñ¸Áª¼ê¾®ÀîÂ¼½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö8/1¡ÊÌÚ¡Ë18:00～
⑪¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¾®ÎÓ±´Áª¼êÄ¹Ìî»Ô½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö8/6¡Ê²Ð¡Ë2:30～
⑫¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°ÏÂÅÄºÌÌ¤Áª¼êÀé¶Ê»Ô½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö8/6¡Ê²Ð¡Ë2:30～
⑬¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ñー¥¯±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼êÇòÇÏÂ¼ºß½»ÆüËÜ»þ´Ö8/7¡Ê¿å¡Ë19:30～
⑭¥Þ¥é¥½¥óÃË»ÒÂçÇ÷·æÁª¼êº´µ×»Ô¡¦º´µ×Ä¹À»¹â½Ð¿ÈÆüËÜ»þ´Ö8/10¡ÊÅÚ¡Ë15:00～
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