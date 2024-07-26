ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ貿易収支（6月）
予想 N/A 前回 19.912億ドル
21:30
米個人所得・支出（6月）
予想 0.5% 前回 0.5%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（6月）
予想 0.1% 前回 0.0%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.2% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）
予想 N/A 前回 66.0
G20財務相中央銀行総裁会議（ブラジル、～26日）
暗号資産業界会合「ビットコイン2024」（米テネシー州、～27日）
パリ五輪開幕 （8月11日まで）
27日（土）
中国工業企業利益（6月）
※予定は変更されることがあります。
メキシコ貿易収支（6月）
予想 N/A 前回 19.912億ドル
21:30
米個人所得・支出（6月）
予想 0.5% 前回 0.5%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（6月）
予想 0.1% 前回 0.0%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.2% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）
予想 N/A 前回 66.0
G20財務相中央銀行総裁会議（ブラジル、～26日）
暗号資産業界会合「ビットコイン2024」（米テネシー州、～27日）
パリ五輪開幕 （8月11日まで）
27日（土）
中国工業企業利益（6月）
※予定は変更されることがあります。