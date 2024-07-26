21:00
メキシコ貿易収支（6月）
予想　N/A　前回　19.912億ドル

21:30
米個人所得・支出（6月）
予想　0.5%　前回　0.5%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.2%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（6月）
予想　0.1%　前回　0.0%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.5%　前回　2.6%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.2%　前回　0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）
予想　N/A　前回　66.0

G20財務相中央銀行総裁会議（ブラジル、～26日）
暗号資産業界会合「ビットコイン2024」（米テネシー州、～27日）
パリ五輪開幕 （8月11日まで）

27日（土）
中国工業企業利益（6月）


※予定は変更されることがあります。