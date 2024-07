■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第6試合で、芦澤竜誠とのリベンジ戦に挑む皇治が、同じリングでボクシング世界6階級制覇のマニー・パッキャオと対戦する安保瑠輝也にエールを送った。かつては同じジムで汗を流していた後輩の安保に向けて「この前の会見の裏でちょっと話したんですけど、すごい自信に満ち溢れてました。今はノリにノッてるので、その勢いでどうにかしてほしいですし、応援してますよ」と言葉に力を込めた。

ただ、安保が勝利した勢いで皇治のターゲットであるメイウェザーとの試合にたどりつく可能性も浮上する。そうなったら「俺が瑠輝也に喧嘩売るしかないですね」と苦笑するも、「もしパッキャオに勝ったら、これはすごいこと。日本のみんなで応援せなアカンことやね。パッキャオはナメてるだろうからチャンスは全然ある」と安保への応援を呼びかけた。また、今大会に来場する“ボクシング界の問題児”ライアン・ガルシアに対して、皇治はX(旧ツイッター)で「試合勝って頭はたきまわしたろ」と予告していた。この日も「本命はマルコメ(フロイド・メイウェザー)ですよ」と前置きしたうえで、「アイツらがすごいのはボクシングだけの話で。ここは日本のRIZINという舞台でファンとファイターが頑張って盛り上げてきた大会で、ちょっとアメリカでボクシングができないからって金稼ぎに来るヤツに、みんな腹が立たんのかなと。だから思い切り頭をはたいて『お前MMAやれ。その根性はあるのか?』って言ってやりますよ」と怒りをあらわにした。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整