櫻坂46藤吉夏鈴『blt graph.』でグループでのパフォーマンスと芝居というふたつの“表現”について語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■表紙には、朗らかに撮影を楽しんでいた藤吉夏鈴が、とある映画館の片隅で一瞬見せたナチュラルな表情を捉えた一枚が決定!

7月31日発売の『blt graph.vol.104』(東京ニュース通信社)の表紙画像が公開された。

今号の表紙&巻頭には、8月9日公開の映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる!』で映画初出演にして主演を務める櫻坂46の藤吉夏鈴が登場。

表紙には、朗らかに撮影を楽しんでいた藤吉が、とある映画館の片隅で一瞬見せたナチュラルな表情を捉えた一枚が選ばれた。

藤吉が『blt graph.』の表紙を飾るのは、ちょうど1年ぶり。この1年で、ドラマ『アオハライド』(WOWOW)、『作りたい女と食べたい女』(NHK総合)などに出演して芝居経験を積んだ他、「Start over!」のMV再生回数が自身がセンターを務める楽曲では2作目となる1000万回を突破。

さらに、グループ史上最多となる11万人を動員した東京ドーム2days公演『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』を経験するなど、ハイスピードで成長し続けてきた彼女。

今回のグラビアでは、そんな多忙を極める藤吉の、“とある休日”をテーマに撮影。映画館にふらっと訪れたり、真っすぐ続く道を雨音を聞きながらのんびりと歩いていたかと思えば、傘を投げ捨て雨に打たれながら踊ったり…。美しく洗練された姿はもちろん、どこか肩の力が抜けた表情や、楽しそうにはしゃぐ様子など、様々な藤吉夏鈴を切り取った。

さらに、1万字インタビューでは6月に開催された東京ドーム公演を終えた心境や三期生メンバーとのエピソードに加え、グループでのパフォーマンスと芝居というふたつの“表現”についての気付きについて語っている。

櫻坂46からは、向井純葉も登場。本誌2度目の登場となる今回は、“暑い夏の過ごし方”をテーマに撮影した。

その他、テラス×テラスのメンバーで、プラチナムピクセルから生まれた新ユニット・SUPER VENUSのメンバーにも選ばれた池本しおり、2023年に「ミス・ティーン・ジャパン」ファイナリストに選出され、その後、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演した際には、“あまりにも天使すぎるビジュアル”と話題になった 菜那セシルも登場。

朝の情報番組『THE TIME,』や、木梨憲武氏のラジオ番組『土曜朝6時 木梨の会。』を担当する、TBS入社3年目アナウンサーの吉村恵里子の初グラビアや、高崎かなみの水着グラビアも掲載される。

PHOTO BY HIROKAZU ※藤吉夏鈴

書籍情報

2024.07.31 ON SALE

『blt graph.vol.104』

TOKYO NEWS magazine&mook

https://zasshi.tv/

B.L.T.web

https://bltweb.jp/

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/