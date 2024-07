■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の第6試合で、芦澤竜誠とのリベンジ戦に挑む皇治が、試合2日前にもかかわらずリラックスしながら試合への意気込みを語った。K-1時代から長い因縁のあった2人は、昨年4月にRIZINの舞台でキックルールで対戦し、判定2-1で芦澤が勝利した。その後にMMAに転向を果たしたが、芦澤へのリベンジを狙う皇治もMMAに挑戦。昨年大みそかで皇治が三浦孝太に勝利、芦澤が太田忍に負けたことから、今回ルールを変えての再戦となった。

5月の試合決定会見では、芦澤が素手ボクシングの「ベアナックル」での試合を提案し、そこから一気に乱闘に発展した。遺恨を清算すべく皇治は「バチバチに殴り合いますよ。彼がベアナックルって言うてたのを後悔させるぐらい殴ってやろうと思ってます。去年みたいにチョロチョロとアウトボクシングすんなよ」とKOを宣言。青木真也と寝技の練習に励んでいるが「彼レベルには見せる必要がない」とあしらった。MMAの練習では覚えることも多いが「35歳になって新しいことに挑戦させてもらって、毎日ボコボコにされて、生きてるなって幸せを感じています」と新たな充実感を覚えている。また、今大会に来場する“ボクシング界の問題児”ライアン・ガルシアに対して、皇治はX(旧ツイッター)で「試合勝って頭はたきまわしたろ」と予告していた。この日も「本命はマルコメ(フロイド・メイウェザー)ですよ」と前置きしたうえで、「アイツらがすごいのはボクシングだけの話で。ここは日本のRIZINという舞台でファンとファイターが頑張って盛り上げてきた大会で、ちょっとアメリカでボクシングができないからって金稼ぎに来るヤツに、みんな腹が立たんのかなと。だから思い切り頭をはたいて『お前MMAやれ。その根性はあるのか?』って言ってやりますよ」と怒りをあらわにした。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整