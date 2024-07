アイドルグループ・櫻坂46の藤吉夏鈴が、31日発売の『blt graph.vol.104』の表紙&巻頭に登場する。表紙に選ばれた写真は、朗らかに撮影を楽しんでいた藤吉が、とある映画館の片隅で一瞬見せたナチュラルな表情を捉えた一枚。櫻坂46のライブで見せる藤吉とはまた一味違った魅力を感じることができる。藤吉が本誌の表紙を飾るのは、ちょうど1年ぶり。この1年で、ドラマ『アオハライド』(WOWOW)、『作りたい女と食べたい女』(NHK総合)などに出演して芝居経験を積むほか、「Start over!」のMV再生回数が、自身がセンターを務める楽曲では2作目となる1000万回を突破、グループ史上最多となる11万人を動員した東京ドーム2days公演『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』を経験するなど、ハイスピードで成長し続けてきた。

今回のグラビアでは、そんな多忙を極める藤吉の、“とある休日”をテーマに撮影。映画館にふらっと訪れたり、真っ直ぐ続く道を雨音を聞きながらのんびりと歩いていたかと思えば、傘を投げ捨て雨に打たれながら踊ったり。何でもない1日のようだが、美しく洗練された姿はもちろん、どこか肩の力が抜けた表情や、楽しそうにはしゃぐ様子など、さまざまな藤吉が詰まっている。さらに1万字インタビューでは、6月に開催された東京ドーム公演を終えた心境や三期生メンバーとのエピソードに加え、グループでのパフォーマンスと芝居という2つの“表現”についての気付きについて語っている。同グループからは、8月23〜25日に『9th Single BACKS LIVE!!』、9月12・13日には『三期生ライブ』に出演する向井純葉が登場。本誌2度目の登場となる今回は、“暑い夏の過ごし方”をテーマに撮影。かわいらしく涼しげなTシャツ&ショートパンツ姿で猛暑を楽しみ、白いワンピースをまとった可憐な姿で夏を受け入れる。さらには、ライトブルーのチュールスカートで海に出て無邪気に夏の暑さを吹き飛ばす。それぞれテイストの異なるスタイリングで向井のまだ見ぬ魅力に迫った。