最大６０万円相当！「タイランドプリビレッジ」入会プロモーション

「タイランドプリビレッジ」入会プロモーション

タイランドプリビレッジの日本正規代理店 タイランドエリートインフォメーションセンターは、正規代理店10周年を記念して、2024年7月よりタイランドプリビレッジに入会する方へ向けたプロモーションを開催。

タイの長期滞在ビザとタイ入出国時のVIP待遇で人気上昇中のタイ国家プログラム「タイランドプリビレッジ」にお得に入会のチャンスです。

◆対象

2024年7月1日から12月31日までに入会申請をいただき、2025年2月末日までに入会成立の方

◆プレゼント内容

- アスコットトンロー 宿泊券

- SIAMグループ ギフトカード

- ヘルスランド マッサージバウチャー

- ICON SIAM内Blue by Alain Ducasse アフタヌーンティーバウチャー

- タイランドプリビレッジ(タイランドエリート) ロゴ入りグッズ

更に、豪華景品が当たる抽選も同時開催!

◆Dyson(ダイソン) 空気清浄機

◆LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) パスポートケース

◆COACH(コーチ) ショルダーバッグ

◆COACH(コーチ) パスポートオーガナイザー

◆BALENCIAGA(バレンシアガ) ウォレット

◆ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン) アメニティーポーチ

◆OGON(オゴン) アルミウォレット

◆GRACGENT(グラックジェント) ドップキット

※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

ご入会プレゼント&抽選は、タイランドエリートインフォメーションセンターオリジナルの特典です。

タイランドプリビレッジ入会を検討される際は、ぜひお得に入会できる当センターまでお問合せください。

