瞬殺の“目”がモチーフ！「瞬殺の国のワンピース」Season 3

『瞬殺の国のワンピース』がSeason 3となる新作シリーズをリリースしました。

「瞬殺の国のワンピース」Season 3

ワンピースブランド『瞬殺の国のワンピース』がSeason 3となる新作シリーズをリリース。

ブランドによる展示販売会とラフォーレ原宿でのPOPUP-STOREを開催します。

展示会は、2024年8月3日(土)・8月4日(日)の2日間。

POPUP-STOREは、8月13日(火)〜8月19日(月)の1週間開催。

Season 3の新作10点の他、ヘアバンドやリボンタイとして使えるアクセサリーも販売します。

新作のビジュアルは、ブランドのアイコンでもある瞬殺の“目”をモチーフとした、インパクトのあるルックとなっています。

「砂とオアシス」

「細胞とピリオド」

「閃きとマグネット」

「パーティと孤独」

新作は全10種

Season 3のステイトメント

■『瞬殺の国のワンピース』

2020年にスタートしたワンピース専門ブランド。

鮮やかな色彩のオリジナル生地と、ひとつひとつのワンピースにつけられた小さな“物語”が、ヴィヴィッドでユニークな世界を作り上げている。

ブランドマークが入った国旗が目印。

「瞬殺の国」には、誰もが人目や流行を気にせず、自分の心が一瞬で奪われた服を着て自由に生きられる場所、というテーマが込められている。

デザイナーはイリエナナコとナガヤマシゲキ、アートディレクターを徳原賢弥が務める。

■展示販売会情報

日程 :2024年8月3日(土)・8月4日(日)

場所 :Studio LENN AOYAMA(外苑前駅より徒歩4分)

〒107-0061 東京都港区北青山2-12-4 VORT青山 104

営業時間:10:30-20:00

■ポップアップストア情報

日程 :2024年8月13日(火)〜8月19日(月)

場所 :ラフォーレ原宿2階 CONTAINER

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6

営業時間:11:00-20:00

■商品販売概要

ワンピース新作10種、他12種 価格:44,000円〜55,000円(税込)

その他テキスタイルアクセサリー

