ニチベイは、7月26日公開映画「もしも徳川家康が総理大臣になったら」に、美術協力として商品提供を行っています。

ニチベイ『もしも徳川家康が総理大臣になったら』ソーラーV提供

配給 : 東宝

公開日 : 2024年7月26日(金)全国公開

協力商品 : 【首相官邸セット】

バーチカルブラインド「ソーラーV」

色柄:A8844(ムーロ/クラウドグレイ)

調光ロールスクリーン「ハナリ」

色柄:NH705(シュプーロ/ココアブラウン)

公式サイト:

https://moshi-toku.toho.co.jp/

¥

ニチベイは、7月26日公開映画「もしも徳川家康が総理大臣になったら」に、美術協力として商品提供を行っています。

【ストーリー】

時は2020年、コロナウイルスが猛威を振るい日常を奪われた日本。

国内どころか世界中が大混乱に陥る中、首相官邸でクラスターが発生、あろうことか総理大臣が急死。

そこで政府が実行した最終手段、それは「AI・ホログラムにより歴史上の偉人たちを復活させ、最強内閣をつくる」という前代未聞の計画だった。

総理大臣を託されたのは“江戸幕府を作り上げた伝説の男”徳川家康。

そして、日本史に燦然と輝く大スターたちが議員バッジをつけて入閣。

通称<偉人ジャーズ>によるドリームチーム内閣が誕生する。

圧倒的なカリスマに加え、政策を推し進める“えげつない”実行力に人々は驚愕し、日本中が熱狂していく。

そんな中、テレビ局の新人記者・西村理沙はスクープを取ろうと政府のスポークスマンである坂本龍馬に近づくのだが、ひょんなことから偉人ジャーズの活躍の裏に渦巻く黒い思惑に気付いてしまうー。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『もしも徳川家康が総理大臣になったら』に提供!「ニチベイ」ソーラーV appeared first on Dtimes.